„500 Jahre Reformation. Reformation in Schlesien Pommern und Preußen” – diesen Titel trägt die Konferenz des Verbandes deutscher Gesellschaften in Polen, die vom 26. bis 28. Mai im Hotel Haston in Breslau organisiert wird. Referenten aus Deutschland und Polen sprechen dabei über die Geschichte, Entwicklung und den Einfluss der Protestanten auf die heute in Polen liegenden Gebiete. Für die Teilnehmer der Konferenz ist auch eine gemeinsame Fahrt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft nach Waldenburg geplant.

Für Rückfragen steht Ihnen seitens des VdG Monika Wittek, Tel.: 77/4538507, 602 263 655, E-Mail: monika.wittek@vdg.pl gerne zur Verfügung. Und das ganze Programm der Konferenz finden Sie auf

www.vdg.pl

Die Konferenz wird aus den Mitteln des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland und des polnischen Ministeriums des Innern und Digitalisierung realisiert.

