Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza członków kół DFK na dwudniowe warsztaty w dniach 22–23 kwietnia w Kamieniu Śląskim. Będą to kolejne warsztaty, które mają pomóc kołom w pozyskiwaniu nowych członków, motywowaniu ich do działania i zwiększania własnej aktywności.

– W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, jak przekazywać kolegom, koleżankom z koła komunikaty jasne i czytelne, motywować do działania oraz aktywnie słuchać, a przede wszystkim budować partnerstwa z innym kołami DFK – podkreśla Izabela Waloszek z DWPN. Uczestnicy spotkania będą pracować w trzech grupach tematycznych:

„Nowy? Młody? Aktywny? – skuteczny sposób pozyskiwania nowych członków do DFK”, „Promocja działalności koła” oraz „DFK Lider – warsztat komunikacji”. Do tej pory takie szkolenia prowadzone były wyłącznie w języku polskim. W tym roku na uczestników czeka pewna nowość: jeden z tematów warsztatów, w zależności od zainteresowania uczestników, będzie prowadzony w języku niemieckim. Szkolenie odbędzie się w dniach od 22 do 23 kwietnia 2017 r. w Zamku w Kamieniu Śląskim. Kartę potwierdzenia uczestnictwa należy odesłać do 14 kwietnia. Całościowy koszt warsztatów wynosi 30 zł od osoby. Opłaty należy dokonać przelewem na konto

02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 z dopiskiem „Spotkanie Mniejszości Niemieckiej” do 21 kwietnia. Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu 77 402 51 05.

adur