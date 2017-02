Bei ihrem Besuch in Warschau am 7. Februar ist neben politischen Gesprächen mit der polnischen Premierministerin Beata Szydło und Staatspräsident Andrzej Duda auch ein Treffen mit Vertretern der Deutschen Minderheit in Polen geplant.

Einzelheiten zum Treffen wurden noch nicht bekannt gegeben, auf der Terminübersicht der Hompage der Kanzlerin wurde das Treffen mit der Deutschen Minderheit aber ausdrücklich erwähnt. Wie wochenblatt.pl erfahren hat, werden mit Bundeskanzlerin Merkel wohl der VdG-Vorsitzende Bernard Gaida, der Sejmabgeordnete Ryszard Galla sowie der Chef der Oppelner SKGD Rafał Bartek sprechen.

Über die möglichen Themen des Gespräches halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

Daneben trifft sich Angela Merkel auch mit den Parteichefs von Recht und Gerechtigkeit (PiS), Bürgerplattform (PO) und der Bauernpartei (PSL).

Podczas wizyty w Warszawie 7 lutego kanclerz Angela Merkel spotka się nie tylko z premier Beatą Szydło i prezydentem Andrzejem Dudą, ale także z przedstawicielami Mniejszości niemieckiej w Polsce.

Dotychczas nie ujawniono szczegółów tego spotkania, ale w zapowiedziach na stronie internetowej kanclerz Merkel spotkanie z Mniejszością Niemiecką zostało osobno wymienione. Jak dowiedział się wochenblatt.pl w rozmowach z Angelą Merkel ze strony Mniejszości Niemieckiej udział wezmą przewodniczący ZNSSK Bernard Gaida, poseł Ryszard Galla oraz przewodniczący opolskiego TSKN Rafał Bartek.

O tematach rozmowy będziemy Państwa informowali tutaj.

Ponadto kanclerz Merkel spotka się także z szefami partii PiS, PO i PSL.

