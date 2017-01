Stwierdzenie, że założona w 2001 roku agencja pracy APN specjalizuje się w oferowaniu zatrudnienia opiekunkom i opiekunom osób starszych, przede wszystkim na terenie Niemiec, i że należy do najlepszych pod tym względem w Polsce – byłoby uproszczeniem. APN wyrasta bowiem na absolutnego lidera w branży, doskonale wpisując się w niemieckie standardy!

Świadczy o tym fakt, że APN już od 12 lat ściśle współpracuje w obszarze opieki nad osobami starszymi w Niemczech z agencją pracy Mesedi, która w Berlinie nagrodzona została tytułem najlepszej firmy w Niemczech w 24-godzinnej opiece nad osobami starszymi! Biorąc pod uwagę mnogość agencji, które taką działalnością nad Renem się zajmują, i bardzo wysoką jakość tych usług, jest to wyróżnienie katapultujące Mesedi do miana dominatora w branży, ale nagroda ta jest też fantastycznym świadectwem i nominacją dla firmy APN, która od dawna rywalizuje z najbardziej znaczącymi firmami w tym segmencie zatrudnienia, ściśle współpracując z liderem w branży na terenie Republiki Federalnej Niemiec – firmą Mesedi.

600 opiekunów rocznie

– Nasza współpraca polega w głównej mierze na tym, że zatrudniamy opiekunki i opiekunów, delegując ich do Niemiec pod wskazane adresy, przygotowywane przez firmę Mesedi, której właścicielem jest Meriam Hoevelmeier – mówi Norbert Rasch, dyrektor agencji pracy APN w Opolu. – W praktyce wygląda to tak, że jeżeli ktoś szuka w Niemczech opieki dla swojego ojca lub mamy, to szuka agencji, która mogłaby to zadanie wykonać jak najbardziej profesjonalnie. Kierując się taką potrzebą, gros zainteresowanych trafia do absolutnie najlepszych na niemieckim rynku – czyli firmy, która ma nieskazitelną opinię, a zatem do Mesedi. Ta z kolei, aby utrzymać wyznaczone przez siebie najwyższe standardy, zwraca się do nas, czyli do jednego ze swoich dwóch największych partnerów, z prośbą i komunikatem, że potrzebuje na konkretny termin – za tydzień, dwa lub miesiąc – opiekuna bądź opiekunki pod taki a taki adres i my to realizujemy.

A o tym, że APN czyni to właściwie i wyjątkowo skutecznie, wpisując się w oczekiwania zarówno Mesedi, jak i niemieckich klientów, i wykonuje swoje obowiązki w najbardziej profesjonalny sposób, świadczy fakt, że firma Mesedi za pośrednictwem APN zatrudnia 50 opiekunów miesięcznie, czyli około 600 rocznie. Biorąc zaś pod uwagę 12 lat ścisłej współpracy, daje to łączną liczbę 6–7 tysięcy opiekunów na przestrzeni tego okresu! Cóż, statystyki nie kłamią, to są fakty, które mówią same za siebie.

W tej sytuacji nasuwa się pytanie: jak doszło do tak ścisłej i owocnej współpracy między obiema agencjami pracy – Mesedi, której siedziba mieści się w Osnabrück w Dolnej Saksonii, z APN-em z Opola?

Sukces Mesedi – sukcesem APN

– Po raz pierwszy spotkaliśmy się przed kilkunastoma laty we Wrocławiu, gdzie nasza obecna kontrahentka, pani Meriam Hoevelmeier, wcześniej zupełnie nieznana nam osoba, i jej firma poprzez swojego kooperanta ogłosiła casting na firmę, która będzie z nią współpracować. APN była jedną z firm, które na ów casting się zgłosiły, ale konkurencja była olbrzymia, stąd pomimo wiary w siebie, przekonania o swojej wartości nie mieliśmy wcale stuprocentowej pewności, że to my finalnie spełnimy wszystkie oczekiwania Mesedi i zostaniemy wybrani – wspomina Norbert Rasch. – W efekcie spotkanie to nie zaowocowało wówczas nawiązaniem między nami współpracy, wybrano inną agencję. W praktyce jednak triumfator castingu nie sprawdził się, nie sprostał bardzo wysoko zawieszonej poprzeczce i oczekiwaniom Mesedi i po kilku tygodniach Meriam Hoevelmeier bezpośrednio zwróciła się do prezesa naszej firmy, Henryka Olsoka, o możliwość nawiązania kooperacji. Tak też się stało – a my podołaliśmy zadaniu i oczekiwaniom. Nasza współpraca, można powiedzieć, od tego momentu kwitnie i polega na totalnym zaufaniu do siebie, dlatego wyróżnienie oraz nagroda, jaką otrzymała agencja Mesedi, bardzo nas cieszy, bo jest to po części także sukces APN oraz efekt naszego zaangażowania, ciężkiej pracy i dążenia do tego, by nie tylko szczycić się współpracą z najlepszymi, ale żeby również należeć do najlepszych w swojej branży.

Rozumieć, czuć, sprostać

No cóż, 12 lat ścisłej współpracy z tak wymagającym, perfekcyjnym i profesjonalnym partnerem jak Mesedi dowodzi tego, że APN rozumie, czuje i potrafi sprostać niemieckim standardom przestrzeganym przez Meriam Hoevelmeier, które zresztą uważa się już za absolutnie wzorcowe, ale bardzo trudne do spełnienia dla najlepszych, a jednak APN-owi się to udaje! A zatem, opiekunki i opiekunowie osób starszych, jeśli szukacie pracy w swoim zawodzie na terenie Niemiec, to uczyńcie wszystko, by otrzymać ją za pośrednictwem APN, bo to gwarancja dobrego zatrudnienia, godnych warunków pracy, właściwych zarobków i odpowiedniego zabezpieczenia socjalnego.

Krzysztof Świerc