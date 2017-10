Wenn Sie einen Reisepass oder Personalausweis im deutschen Konsulat beantragen wollen, können Sie sich ab sofort einen Termin in der Passstelle online geben lassen. Bald wird das auch die einzige Möglichkeit sein, um einen Termin zu bekommen.

Die Zeiten, in denen die Menschen schon in der Nacht vor das deutsche Konsulat in Oppeln kamen, um am nächsten Morgen ihren Antrag auf einen Reisepass stellen zu können, sind längst vorbei. Trotzdem werden da immer noch mit am meisten Dokumente unter allen deutschen diplomatischen Einrichtungen weltweit ausgegeben. „Und wir waren bislang auch die letzte diplomatische Auslandsvertretung mit einer Passstelle in dieser Größenordnung, die die onlinegestützte Terminbeantragung nicht eingeführt hatte. Das ändert sich nun“, sagt Günter Gliege, Leiter der Passstelle im deutschen Konsulat in Oppeln.

Über die Internetseite des Konsulates www.oppeln.diplo.de gelangt man zu der Terminbeantragung, die denkbar einfach gestaltet ist und sowohl auf Deutsch als auch auf Polnisch besteht. Wichtig dabei ist, dass man seine E-Mail korrekt angibt, denn an sie wird nicht nur eine Bestätigung des Termins geschickt. „In dieser E-Mail finden Sie dann auch einen Link, um den von Ihnen gewählten Termin zu stornieren. Und wenn Sie wissen, dass Sie doch nicht kommen können, sollten sie diese Möglichkeit nutzen. Dann kann jemand anders diesen Termin bekommen“, sagt Christiane Buberl vom deutschen Konsulat in Oppeln.

Für das deutsche Konsulat bedeutet das neue System eine bessere Einteilung der Arbeit, für die Antragsteller ist damit klar, dass Sie keine Angst haben müssen, lange Wartezeiten in Kauf zu nehmen, denn ihr Termin steht damit im Vorfeld fest. Problematisch wird es zwar bei denjenigen, die selbst kein Internet nutzen, doch für das Konsulat gibt es keine Möglichkeit zwei Terminsysteme im Betrieb zu lassen. „Vor allem für die Älteren kann es ein wenig problematisch sein, doch dieses System hat sich in anderen deutschen diplomatischen Einrichtungen bewährt und es hat sich auch da gezeigt, dass Familie oder Freunde den weniger Internetbewanderten zur Seite stehen können“, sagt Günter Gliege.

Für einen einzelnen Antragsteller sind jeweils 45 Minuten geplant, für eine mehrköpfige Familie 1,5 Stunden, was aber bedeutet, dass jeder zu dem von ihm gewählten Termin mit allen notwendigen Dokumenten erscheint. Über das System können Sie sich ab sofort für Termine nach dem 5. November anmelden und bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Konsulates auch telefonisch zur Verfügung unter den Telefonnummer 77 423 2725 und 77 423 2726.

Rudolf Urban