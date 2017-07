W projekcie budżetu federalnego Niemiec na rok 2018 jest zawarta – podobnie do lat ubiegłych – pozycja mówiąca o wsparciu dla Niemców w Polsce. Na działalność struktur mniejszość niemiecka ma otrzymać około 2 mln euro.

Takie wyliczenia oznaczają zachowanie status quo po niepewności finansowej, które miały miejsce do roku 2017. Budżet federalny przeznaczy kolejne środki dla mniejszości niemieckiej, aby – jak poinformował federalny pełnomocnik ds. mniejszości Hartmut Koschyk – odciążyć budżet Fundacji Rozwoju Śląska, z którego finansowana jest działalność mniejszości niemieckiej.

Jako że kapitał FRŚ topniał na przestrzeni ostatnich lat, powstało pytanie, jak ma być finansowanych około 500 domów spotkań mniejszości niemieckiej w całej Polsce. W roku 2016 po raz pierwszy rząd federalny zdecydował się udostępnić potrzebne około 2 mln euro bezpośrednio ze swojego budżetu. Zaznaczono wtedy jednak, że te środki uzależnione będą od przygotowywanego corocznie zestawienia budżetowego. Teraz okazuje się, że mniejszości niemieckiej udało się przekonać niemiecki rząd do kolejnego wsparcia.

Pełnomocnik Hartmut Koschyk podziękował szefowi niemieckiego MSW Thomasowi de Maizière za decyzje w jego resorcie, które dopiero umożliwiły ponowne finansowanie dla mniejszości niemieckiej. Ta wiadomość, jak podaje portal vdg.pl, jest jednak również sukcesem głównych organizacji mniejszości niemieckiej, które dzięki atrakcyjnym i innowacyjnym projektom podkreśliły sens dalszego wsparcia swoich struktur.

Poza mniejszością niemiecką w Polsce ze środków budżetu federalnego poprzez niemieckie MSW sfinansowana ma być również działalność społeczna na rzecz Niemców w Rumunii oraz wspieranie dialektu dolnoniemieckiego, którym posługuje się w Niemczech ok. 8 mln osób.

***

Im Regierungsentwurf des Haushaltes 2018 der Bundesrepublik ist, wie auch in den Vorjahren, eine Position bezüglich der Unterstützung der Deutschen in Polen enthalten. Für die Arbeit der Strukturen soll die Deutsche Minderheit rund zwei Millionen Euro erhalten.

Eine solche Hochrechnung bedeutet das Beibehalten des Status Quo nach den finanziellen Sorgen bis hin zum Jahr 2017. Der Haushalt des Bundes stellt die Mittel für die Deutsche Minderheit zur Verfügung, damit – wie der Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Hartmut Koschyk informierte – der weitgehend aufgezehrte Kapitalstock der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens (SES), aus dessen Erträgen die Deutsche Minderheit in Polen finanziert wird, geschont werden kann.

Da das Kapital der SES zur Unterstützung der deutschen Minderheit über die Jahre hinaus ständig schrumpfte, machte man sich Gedanken, wie die rund 500 Einrichtungen der Deutschen Minderheit weiter finanziert werden sollen. Im Jahr 2016 erklärte sich die Bundesregierung zum ersten Mal bereit, die benötigten rund zwei Millionen Euro unmittelbar aus dem Bundeshaushalt bereitzustellen. Angemerkt wurde jedoch, dass dies immer an das jedes Jahr vorbereitete Budget geknüpft sein wird. Nun stellt sich heraus, dass die deutsche Minderheit die Regierung zu einer weiteren Unterstützung überzeugen konnte.

Der Bundesbeauftragte Hartmut Koschyk dankte dem Bundesinnenminister für die Entscheidungen innerhalb seines Resorts, welche die weitere Finanzierung für die Deutsche Minderheit möglich gemacht haben. Jedoch, wie das Portal vdg.pl informiert, ist diese Nachricht auch ein Erfolg der Vereine der Deutschen Minderheit, die durch attraktive und innovative Projekte den Sinn einer weiteren Förderung ihrer Strukturen plausibel machten.

Neben der Deutschen Minderheit in Polen sollen aus dem Bundeshaushalt über das Innenministerium auch Sozialmaßnahmen für die Deutschen in Rumänien sowie die Förderung des niederdeutschen Dialektes, der in Deutschland von rund acht Millionen Menschen gesprochen wird, finanziert werden.

R. Urban