Egipcjanie, a zwłaszcza Chińczycy już w starożytności zachwycali się prozdrowotnymi właściwościami cynamonu, który nie tylko pięknie pachnie i jest smaczny, ale ma też właściwości pozytywnie wpływające na nasze zdrowie. Dlatego przyprawa ta powinna nam stale towarzyszyć w kuchni, a przede wszystkim powinniśmy o niej pamiętać w okresie jesienno-zimowym.

Cynamon to jednak nie tylko przyprawa! To także skuteczny surowiec leczniczy, który jest między innymi źródłem błonnika, żelaza, wapnia, manganu, magnezu, fosforu, potasu, sodu, cynku, witamin C, B6, A, E, K, kwasu foliowego, ryboflawiny, tiaminy, niacyny. Jego bogaty skład powoduje też, że jest doskonałym środkiem chociażby w walce z wolnymi rodnikami, które stymulują procesy starzenia się komórek, a także powstawanie nowotworów oraz chorób układu krążenia.

Nie daj się przeziębieniom

Kolejną z wielkich zalet cynamonu są jego właściwości antybakteryjne, antygrzybicze i antyalergiczne. Działa bakteriobójczo na Salmonellę typhimurium oraz Escherichię coli. O cynamonie powinny koniecznie pamiętać też osoby podatne na przeziębienia, bo jest on doskonałym środkiem rozgrzewającym, znakomicie sprawdzającym się zwłaszcza w początkowej fazie przeziębień. Przyprawa ta znana jest też z tego, że może służyć jako naturalna alternatywa dla środków chemicznych służących do dbania o swoje ciało. Można bowiem zrobić z niej wiele maseczek i peelingów, należy jednak uważać. Zanim się je zastosuje, trzeba sprawdzić, czy nie występuje reakcja alergiczna. Z cynamonu można także zrobić odświeżacz do ust oraz środek na owady, a w domowym zastosowaniu służy też często jako naturalny odświeżacz powietrza lub środek na mole.

W dbałości o sylwetkę

Przyprawa ta przyspiesza metabolizm, poprawia proces trawienia, a co za tym idzie – potrafi skutecznie zredukować masę ciała. Co ciekawe, jest też bardzo pomocna i skuteczna w walce ze słodyczami, ponieważ hamuje na nie apetyt. Służy osobom stosującym dietę odchudzającą, bo daje poczucie sytości, zapobiegając przejadaniu się. Badania naukowe udowadniają, że składniki cynamonu wykazują działanie poprawiające wrażliwość na insulinę, pomagają regulować gospodarkę węglowodanową w organizmie, sprzyjają pozbywaniu się z organizmu nadmiaru tłuszczu oraz obniżają stężenie glukozy i lipidów we krwi! Ilość cynamonu, którą należy spożyć, by wykorzystać jego odchudzające działanie, to pół łyżeczki na dzień. Proszę nie przekraczać tej dawki i nie zapominać, że cynamon to tylko dodatek do racjonalnej, zdrowej diety odchudzającej oraz aktywnego trybu życia.

Na dolegliwości żołądkowe

Kończąc, warto podkreślić, że wyciąg z cynamonu oraz olejek cynamonowy stosowane są z dobrym skutkiem w zatruciach pokarmowych oraz przy biegunkach. Olejek cynamonowy dodatkowo pobudza wydzielanie soku żołądkowego i zapobiega zaburzeniom jelitowym. Z kolei wyciąg z kory cynamonowca powstrzymuje tworzenie się wrzodów żołądka, a wyciągi z kory cynamonowca, jak i olejek cynamonowy działają przeciwmiażdżycowo, obniżając poziom cholesterolu w surowicy krwi. Dodajmy, że codzienne spożywanie cynamonu powoduje korzystne obniżenie poziomu glukozy, trójglicerydów, frakcji LDL i całkowitego cholesterolu w surowicy krwi osób z cukrzycą.