Zwei Jurygruppen arbeiteten bei dem 12. Wettbewerb „Es weihnachtet“ auf Hochtouren. Zu beurteilen waren 103 Kinder aus 11 Grundschulen auf der Bühne, die bei dem Weihnachtsliederlettbewerb in deutscher Sprache gesungen haben und Weihnachtsschmuck von 170 Kindern aus 12 Grundschulen die Advents- kalender, -laternen, -kränze und Krippen gebastelt haben.

Seit 2001 organisiert die Grundschule aus Blottnitz in Zusammenarbeit mit dem örtlichen DFK den Wettbewerb „Es weihnachtet“. Agnieszka Sobczyk ist seit fünf Jahren Direktorin der Grundschule in Blottnitz. Sie unterstützt dieses Unterfangen sehr gerne: „Ich freue mich, das aus unserem Wettbewerb zwischen den Gemeinden Himmelwitz, Groß Strehlitz und Ujest ein Wettbewerb zwischen zwei Woiwodschaften geworden ist, da wir seit einigen Jahren Kinder aus der Gemeinde Tost bei uns haben, und das ist schon Woiwodschaft Schlesien“ freut sich die Direktorin, in deren Schule Deutsch als Minderheitensprache unterrichtet wird. „Natürlich könnten wir nicht hier sein ohne viele Eltern, die uns vor Ort helfen alles zu gestalten und ohne Herrn Juretko vom DFK, der diese Initiative vor Jahren ins Leben gerufen hat und jedes Jahr die wirkende Kraft ist“ gibt Direktorin Sobczyk zu.

Mit Herzblut dabei

Henryk Jurettko, Sekräter des Vorstandes bei dem Deutschen Freundschaftskreis in Blottnitz hat die nötigen Mittel für dieses Projekt beantragt und bekommen. „Vor 15 Jahren, als alles angefangen hat, war das sehr bescheiden. Wir wollten mit der Deutschlehrerinn der Frau Malecko eine Initiative ins Leben rufen, welche zum Ziel hat die deutsche Sprache und Kultur zu fördern“ erinnert sich Juretko. In den 15 Jahren hatte der Wettbewerb zwei Mal eine Pause „die Lehrer haben uns angefragt, ob der Wettbewerb wieder stattfindet, denn sie würden gerne wieder teilnehmen und die Kinder vorbereiten“ freut sich der Organisator.

Breites Spektrum

Das Spektrum der vorbereiteten Lieder war sehr breit, kaum ein Lied hat sich wiederholt. Die Kinder haben auf der Bühne nicht nur gesungen, sondern auch zahlreiche Instrumente gespielt wie Trompete, Gitarre oder Keyboard. Auch die Konsulin der Bundesrepublik Deutschland aus Oppeln Sabine Haacke: „Mich hat es wirklich nicht mehr auf meinem Stuhl gehalten, so begeistert war ich von dem was die Kinder hier auf der Bühne präsentieren“. Zu den Weihnachtsdekorationen sagt Haacke begeistert: „solche tollen Sachen habe ich nicht mal auf dem Weihnachtsmarkt in Dresden gesehen!“.

„Ich mag das“

Zosia aus der Grundschule in Sucha übte mit ihren Schulfreundinnen seit zwei Monaten für den Auftritt: „Zuerst haben wir den Text bekommen und dann haben wir viel gesungen, zu erst ohne Musik und dann mit“ sagt Zosia, die auch bei dem Kunstwettbewerb mitgemacht hat. Eine Laterne aus Eisstielen machte sie zusammen mit ihren Eltern. Ania Piechota aus Sucha glaubt dass solche Wettbewerbe gut für Sie sind: „man kann sein Talent zeigen, ich musste deutsch üben, und man kann sich sehr engagieren in die Vorbereitungen, ich mag das“. sagt die Teilnehmerin des Liederwettbewerbs. Henryk Jurettko ist froh, dass bei den Weihnachtsdekorationen die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern gearbeitet haben, „so haben wir alle Generationen in diesen Wettbewerb mit eingespannt“ freut sich Jurettko, „die Kinder Zeit mit ihren Familien verbracht und waren dabei kreativ” fügt die Direktorin der Grundschule in Blottnitz Agnieszka Sobczyk hinzu.

