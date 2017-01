Eines der Wichtigsten Theateraufführungen über Schlesien der letzten 10 Jahre wird in Oppeln zu sehen sein. Einen Gastauftritt vom Schlesischem Theater aus Kattowitz wird ende Januar (29.01 Sonntag, 19:00) im Kochanowski Theater in Oppeln stattfinden.

Das Theaterstück „Die fünfte Seite der Welt“ basiert auf dem gleichnamigem Buch von Kazimierz Kutz, welches 2010 erschienen ist. Der Autor schrieb das Buch 15 Jahre lang. Seine „Fünfte Seite der Welt“ ist naturlich Schlesien, genauer das kleine Örtchen Schoppinitz an dem einstigen Grenzfluss Brinitz.

Schon 3 Jahre nach der Erscheinung des Buches entstand das Theaterstück im Schlesischen Theater in Kattowitz. Wer das Buch schon gelesen hat, weiß, dass es keine Leichte Aufgabe gewesen sein durfte, so eine Geschichte auf die Breter des Theaters um zubauen.

„Die Fünfte Seite der Welt“ zeigt viele Lebensbereiche und Situationen einer kleinen schlesischen Gemeinschaft, die sich während der großen Weltgeschichte abspielen. Mit einem sprachlichem Mix aus Polnisch und Schlesisch wird das Schlesienbild komplett.

Die „Fünfte Seite der Welt“ bekam viele Preise und hatte schon zahlreiche Gastauftritte u.a. in Warschau, Tschechisch Teschen und Liegnitz. Die Tickets kann man auf der Internetseite teatropole.pl erwerben, oder im Kochaniowski Teater am Plac Teatralny 12 In Oppeln. Das Theaterstück wird am Sonntag den 29.01 um 19:00 Uhr gespielt.

Manuela Leibig