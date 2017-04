Das Gratzener Bergland (Novohradské hory) erstreckt sich beiderseits der tschechisch-österreichischen Grenze. Diese lange vom Eisernen Vorhang durchtrennte und sehr ursprüngliche Gegend hat sich Lenka Ovčáčková für ihren Dokumentarfilm „Im Einen Alles, im All nur Eines“ ausgesucht. Mit Lenka Ovčáčková sprach Tomáš Randýsek.

„Im Einen Alles, im All nur Eines“ ist nicht Ihr erster Film über eine Grenzlandschaft und ihre Bewohner. Was interessiert Sie an dieser Thematik?

Das Thema Grenze fasziniert mich seit mehr als 20 Jahren. Es ist mir ein großes Anliegen, dass die Grenzen überwunden werden. Ich selber stamme auch aus einem Grenzgebiet – dem mährisch-slowakischen – aus den Weißen Karpaten.

Insgesamt 38 Protagonisten hat „Im Einen Alles, im All nur Eines“, die allesamt von der Einzigartigkeit der Gegend schwärmen. Wie haben Sie das Gratzener Bergland und seine Bewohner selbst erlebt?

Das Gratzener Bergland ist wirklich eine einzigartige Gegend. Es gibt hier viele Wallfahrtsorte, die eine positive Ausstrahlung der Gegend bewirken, aber ich habe auch oft intensiv wahrgenommen, wie sehr diese Landschaft verletzt ist – durch die Ereignisse während des Krieges, durch die Vertreibung der deutschen Bevölkerung nach 1945, das Entstehen des Eisernen Vorhangs.

Welche Geschichte in Ihrem Film hat Sie persönlich am meisten beeindruckt?

Es gibt Geschichten von zwei Orten, die mich sehr beeindruckt haben – von Zettwing (Cetviny) und Buchers (Pohoří na Šumavě). Beide Ortschaften wurden im Zuge der Vertreibung zerstört. Stehengeblieben sind bis nach der Wende nur Kirchen, die vor allem durch das Engagement von österreichischer Seite renoviert wurden.

Im Film wird viel von der Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Kontaktaufnahme zwischen Tschechen und Österreichern gesprochen, die nur teilweise gelingt. Woran mangelt es noch?

Ich denke, es mangelt an der Überwindung der noch immer bestehenden inneren Grenzen, sowohl auf der tschechischen als auch auf der österreichischen Seite. Sie hängen oft damit zusammen, dass man noch keine wirkliche Gelegenheit hatte, die Menschen von der anderen Seite gut kennenzulernen. Das liegt auch an der sprachlichen Barriere. Diese kann aber durch das Erlernen der anderen Sprache überwunden werden und sollte ganz selbstverständlich sein.

Könnten Sie sich vorstellen, auch einen Film im tschechisch-polnischen Grenzgebiet oder im Dreiländereck Tschechien-Deutschland-Polen zu machen?

Es wäre sicher spannend und bereichernd. Weil ich diese Region nicht so gut kenne, würde es mich reizen, dort vor Ort zu recherchieren und eine bestimmte Zeit unterwegs sein zu können sowie die von Geschichte und Gegenwart geprägten Stimmungen in einem Film auf eine ganzheitliche Weise zu spiegeln.