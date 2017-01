Erfahren Sie, was in Ihrem DFK los ist. Diesmal: Jahresversammlung in Reinschdorf, SKGD Klein Strehlitz veranstaltet eine Fahrt zum Konzert von Andre Rieu u.v.m.

Weihnachtsliederkonzert

Gryfne Dziołski, Zuzanna Herud, Maria Honka, Gesangsstudio BIS und der Chor Dan-Berg z Danietz präsentierten am Wochenende die schönsten deutschen Weihnachtslieder. Das Konzert fand in der Sankt-Anna- und Sankt–Hedwig-Kirche in Dembiohammer statt und wurde vom Vorsitzenden des SKGD-Vorstandes in Chronstau, Marek Baron, veranstaltet. Finanziert wurde das Konzert vom deutschen Konsulat in Oppeln, der SKGD und der Gemeinde Chronstau.

Foto: Gemeinde Chronstau

Jahresversammlung in Reinschdorf

Am 19. Januar fand in Reinschdorf die Jahresversammlung, an der 60 DFK-Mitglieder teilgenommen haben. Der DFK zählt heute 170 Mitglieder. In diesem Jahr haben die DFK-Mitglieder an einer Studienfahrt nach Gleiwitz und Tarnowitz teilgenommen, waren beim Sommerpicknick, Urban-Markt und Adventssingen dabei. Der DFK war Mitveranstalter des 105. Jubiläums von LKS Śląsk Reńska Wieś. Die Deutschen haben auch einen Gesansgworkshop für Kinder organisiert. Der DFK hat wie gewohnt für seine Mitglieder den Frauentag, Märchennacht, den Sankt Martinstag und das Oktoberfest. Im DFK-Sitz fand wieder ein deutsche Samstagskurs statt. Insgesamt hat der DFK im Jahr 2016 19 verschiedene Veranstaltungen organisiert und das nicht nur für Mitglieder der Deutschen Minderheit. „An vielen unseren Veranstaltungen nehmen auch andere Einwohner unseres Dorfes und gar Gäste von außerhalb teil”, sagt Tomasz Kandziora, DFK-Chef.

Abschied

Letzte Woche ist Erhard Bastek, Sejm-Abgeordneter der deutschen Minderheit der ersten Wahlperiode und Mitglied der SKGD Kattowitz, gestorben. Die Beerdigung fand am 20. Januar in Beuthen statt. Erhard Bastek wurde am 29. August 1943 in Beuthen geboren. Er studierte an der Jagiellonen-Universität und arbeitete viele Jahre als Übersetzter. Er sprach fließend Deutsch, Englisch und Französisch.

Andre Rieu in Krakau

Der SKGD in Klein Strehlitz veranstaltet erneut eine Fahrt zum Konzert von Andre Rieu und seinem Strauss-Orchester, das am 25. Mai in Krakau (Arena Kraków) stattfinden wird. Die Anmeldung läuft allerdings nur noch bis Ende Januar. Anmelden kann man sich bei der Vorsitzenden des SKGD-Vorstandes in der Gemeinde Klein Strehlitz, Brygida Wiencek, Tel. 889 392 594. Die Eintrittskarte kostet 190 Zloty, die Fahrtkosten betragen 50 Złoty. Die Abfahrt ist um 10:00 Uhr. Im Programm ist auch die Besichtigung der Stadt mit einem Reiseführer.

Schlittenfahrt

Der DFK Nendza plant eine Schlittenfahrt am 18. Februar. Się soll wie letztes Jahr in Istebna Kubalonka ab 10:00 Uhr stattfinden. Mehr Infos gibt es beim DFK-Vorsitzenden.

Andacht vor der Krippe

Am 29. Januar findet in der Franziskanerkirche in Groß Borek eine Krippenandacht in deutscher Sprache statt. Beginn ist um 15:00 Uhr

Sprachcafe

Die Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft in Breslau veranstaltet am 26. Januar das erste deutsche Sprachcafe im neuen Jahr. Diesmal werden sich die Teilnehmer der Runde über das Thema „Dialekte” unterhalten. Los geht es ab 18:00 Uhr im Sitz der DSKG Breslau, ul. Saperów 12.

adur