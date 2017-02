Erfahren Sie, was in Ihrem DFK los ist. Diesmal: Schlagertanz in Przyschetz, Deutschkurs in Beuthen,

Autorentreffen in Königshütte u.v.m.

Winterferien mit den DFKs

Die DFKs Roschowitzdorf und Niesnaschin laden zur Winterferien mit der Deutschen Minderheit ein. Beim DFK Niesnaschin findet am 21. Febraur ein „Überraschungspfad“, ein Nachmittag mit Spielen und Wettbewerben für die Kinder, statt. Beginn ist um 16:00 Uhr. Ab 17:00 Uhr findet eine Karnevalsparty für die Kinder statt, Verkleidung ist ein Muss. Beim DFK Roschowitzdorf findet dagegen am 24. Februar ein Zumba-Training statt. Beginn ist um 15:00 Uhr. Die Teilnahme kostet 10 Złoty. Das Training leitet eine professionelle Zumba-Trainerin. Interessierte werden gebeten in sportlicher Kleidung zu kommen.

Autorentreffen in Königshütte

Der DFK Kattowitz veranstaltet am 22. Febraur ein Diskussiontreffen mit Marek Łuszczyna, dem Autor des Buches „Kleines Verbrechen” über polnische Nachkriegsarbeitslager. Anschließend findet eine Filmschau statt. Gezeigt wird der Film „Nieopowiedziany 1945“ (Nicht erzählt 1945) von Marcin Tumulka. Die veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr im Kulturzentrum in Königshütte.

Ausflug nach Kattowitz

Der DFK Kreisverband Ratibor veranstaltet am 7. März einen Ausflug nach Kattowitz. Im Programm: Besichtigung des Schlesischen Museums, Besichtigung des Gebäudes des Nationalen Symphonieorchesters des Polnischen Rundfunks und gemeinsames Essen mit Begleitprogramm. Es geht um 8:00 Uhr los vom „Berliniok“. Der Ausflug kostet 70 Złoty pro Person. Anmelden kann man sich im Ratiborer DFK-Kreisverbandsbüro.

Deutschkurs in Beuthen

Die deutsche Minderheit in Beuthen veranstaltet demnächst einen Deutschkurs. Anmelden kann man sich schon jetzt im Sitz der SKGD an der ul. Piekarska 3/8. Der Kurs wird voraussichtlich auf drei Niveaustufen veranstaltet: für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Schüler. Für die Mitglieder der Deutschen Minderheit kostet die Teilnahme 250 Złoty und für alle anderen 310 Złoty. Der Deutschkurs wird ein ganzes Jahr dauern. Der Unterricht wird zweimal die Woche stattfinden, gegen 18:00 Uhr. Jede Unterrichteinheit wird anderthalb Stunden dauern. Weitere Infos gibt es beim DFK in Beuthen.

Konzert in Raschau

Die Gesangsgruppe Ligockie Wrzosy, die beim DFK in Elguth Proskau wirkt, lädt zu ihrem Konzert ein, dass pünktlich zum Frauentag am 8. März stattfinden wird. Das Konzert beginnt um 16:00 Uhr im Saal der Freiwilligen Feuerwehr in Raschau.

Schlagertanz in Przyschetz

Der Gemeindevorstand der SKGD in der Gemeinde Proskau veranstaltet zum wiederholten Mal einen „Schlagertanz”. Diesmal wird der Tanzabend mit den bekanntesten deutschen Schlagerhits am 18. Februar in Przyschetz (Przysiecz) stattfinden. Beginn ist um 19:00 Uhr im Saal Rumcajs. Der Eintritt kostet 125 Złoty pro Paar.

Besuche beim DFK

Der erste Besuch in diesem Jahr führte den Oppelner SKGD-Chef letzten Freitag nach Lublinitz. Zuerst traf sich Rafał Bartek mit dem Bürgermeister Edward Maniura. Mit von der Partie war auch der Vorsitzende der Deutschen Minderheit in Lublinitz Rafał Kopuliński. Die Gesprächsteilnehmer unterhielten sich unter anderem über das Projekt Miro Deutsche Fußballschule, Kulturprojekte der SKGD, sprachen über den DFK-Sitz und eine Gedenktafel, die an Gefangene der Lager in dem heutigen Lentex-Betrieb erinnern sollte. Rafał Bartek besuchte auch das Edith-Stein-Museum in Lublinitz. Zum Abschluss des Besuches fand ein Treffen mit den DFK-Mitgliedern im DFK-Sitz. Das wichtigste Thema war auch diesmal der DFK-Sitz selber sowie die Aktivitäten der DFK-Mitglieder.

Frauentag in Reinschdorf

Der DFK Reinschdorf (Reńska Wieś) veranstaltet am 9. März ein Frauentreffen. Im Programm: Nettes Beisamensein bei Kaffee und Kuchen und gemeinsames Singen. Anmelden kann man sich bei Krystyna Niemiec. Die Teilnahme kostet 10 Złoty. Beginn ist um 17:00 Uhr im Sitz des DFK an der ul. Raciborska 25

Einladungen

Der DFK in Strzebin (Landkreis Lublinitz) veranstaltet am 16. Februar eine Heilige Messe für die Mitglieder der deutschen Minderheit. Beginn ist um 17:00 Uhr. Ab 18:00 Uhr beginnt ein Treffen im DFK-Sitz. Ein Treffen im örtlichen DFK-Sitz gibt es auch in Lublinitz am 22. Februar. Am 24. Februar lädt die Deutsche Minderheit in Koschentin zu ihrer Jahresversammlung ein.

Feierlichkeiten in Laband

Am vergangenen Samstag gedachte die deutsche Minderheit den Gefangenen des Nachkriegslagers in Laband (Łabędy, Gliwice). Für die Insassen des Lagers wurde eine Heilige Messe zelebriert. Anschließend wurde am Denkmal für die Opfer zusammen gebetet. An den Feierlichkeiten nahm auch der VdG-Vorsitzende Bernard Gaida teil.

