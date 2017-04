Erfahren Sie, was in Ihrem DFK los ist. Diesmal: Ostermesse in Groschowitz, Workshop beim DFK Ratibor, Frühling in Roschowitzdorf.

Osterworkshop in Reinschdorf

In Reinschdorf (Reńska Wieś) veranstaltete der DFK am Samstag einen Osterworkshop. Spezalisten aus der Oppelner Cepelia zeigten den Teilnehmern, wie man schöne und originelle Oster-Dekorationen herstellten kann. Auch das traditionelle Osterkratzen stand auf dem Programm.



Foto: DFK Reinschdorf



Neues aus dem DFK Gogolin

Der DFK in Gogolin ist eine der aktivsten Gruppen der Deutschen Minderheit in der Region. Zurzeit läuft beim DFK der Samstagskurs. Letzten Samstag haben die Kinder Kuchen und Osterlämmchen aus Teig gebacken. Die gebackenen Lämmchen haben die Kinder mit ihren Eltern verziert. Durch die Bäckerei führte die Gruppe die Lehrerin Sabina Zimerman, die den Kindern den deutschen Wortschatz zum Thema Ostern und Backen näher gebracht hat. In der Fastenzeit lud der DFK auch zu deutschsprachigen Kreuzwegen. Am Karfreitag findet eine deutschsprachige Andacht am Grab Christi statt, die um 22:00 Uhr in der Gogoliner Herz Jesu-Kirche veranstaltet wird.

Foto: DFK Gogolin



Workshop beim DFK Ratibor

Die Deutsche Bildungsgesellschaft veranstaltet am 22. April einen Workshop zum Thema „Sprachanimation”. Gerichtet ist die Schulung an Grundschullehrer, DFK-Aktivisten und Personen, die im Bereich des Jugendaustausches tätig sind. Der Workshop beginnt um 9:00 Uhr im Sitz des DFKs Ratibor. Anmeldeformulare sollte man an die E-Mail-Adresse gdoris@wp.pl schicken.



Dienstbesuch des SKGD-Vorsitzenden in Deschowitz

Am 19. April besucht der SKGD-Vorsitzende Rafał Bartek in Rahmen seines Dienstes die Deutsche Minderheit in der Gemeinde Deschowitz (Zdzieszowice). Zuerst findet ein Treffen mit der Bürgermeisterin Sybila Zimerman statt und danach trifft sich der Vorsitzende mit den DFK-Vetretern. Das Treffen wir um 16:00 Uhr im Sitz des DFKs Roswadze (Rozwadza) stattfinden.

Sprachcafé in Breslau

Die Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft in Breslau veranstaltet am 27. April wieder den deutschsprachigen Stammtisch. Beginn ist diesmal um 18:00 Uhr im DSKG-Sitz in der ul. Saperów 12 in Breslau. Der Eintritt ist frei.



Frühling in Roschowitzdorf

Vor einer Woche haben die Kinder aus dem Samstagskurs in Roschowitzdorf die Namen der Frühlingsblumen kennengelernt, selber Stiefmütterchen gepflanzt und Kresse gesät. Dann haben się Blumen aus Papier und Blumenmuffins gebastelt. Während eines Spaziergangs suchten die Kleinen selber nach Frühlingsblumen. Kurz vor Ostern drehte sich wiederum alles um das Thema Ei. Die Kursteilnehmer versuchten sich in der schwierigen Kunst der Trennung des Eiweisses vom Eigelb. „Wir arbeiteten auch am gemeinsamen Plakat `Kücken auf der Wiese`, dekorierten Styroporeier, bemalten ausgeblasene Eier und färbten gekochte Eier”, sagt die DFK-Chefin, Joanna Szarek-Tomala. Zum Schluss fand auch eine Eiersuchaktion im Garten statt.



Foto: Facebook/Samstagskurs



Ostern in Leschnitz

Auf Ostern bereiteten sich auch die Damen aus dem DFK in Leschnitz vor. Unter dem wachenden Auge einer Trainerin haben się schöne Osterdekorationen gebastelt. Vorbeigeschaut hat beim Workshop auch der Leschnitzer Bürgermeister Łukasz Jastrzembski (auf dem Foto).

Foto: Art. of E.M/Facebook

Ostermesse in Groschowitz

Am 17. April veranstaltet der DFK Groschowitz eine zweisprachige Ostermesse für die lebenden und verstorbenen DFK-Mitglieder. Die Messe beginnt um 9:15 Uhr in der Sankt- Katharina-Kirche in Groschowitz.

