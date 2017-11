Mit dem traditionellen Adventskonzert bringt sich die Deutsche Minderheit am 11. Dezember schon mal in Weihnachtsstimmung. Wie gewohnt werden zu dem Musikfest die Mitglieder der DFKs, Vertreter der Selbstverwaltung und der Partnerorganisationen in die Oppelner Philharmonie geladen. Dort warten nicht nur musikalische Höhepunkte, sondern auch einige Überraschungen.

Dieses Jahr wird das Adventskonzert von der Oppelner SKGD unter dem Motto „Adventskalender” veranstaltet. Was bedeutet das genau? „Wir werden natürlich alle 24 Türchen öffnen, so wie es sich gehört. Und hinter jedem Türchen wird sich eine kleine Überraschung für unsere Gäste verbergen: ein Lied, ein Gedicht oder was ganz anderes”, erklärt das Motto Zuzanna Herud, die Koordinatorin des Konzerts. Auf der Bühne werden sich die Gesangstalente der deutschen Minderheit präsentieren, unter anderem die Finalisten des deutschsprachigen Gesangswettbewerbs „Superstar”, aber auch die Finalisten des deutschen Rezitationswettbewerbs „In der Sprache des Herzens”. Sie werden Weihnachtslieder und Weihnachtsgedichte zu besten geben. Musikalisch begleitet wird das Konzert von „Take style”. Für gute Stimmung auf der Bühne sorgen die Moderatoren Aneta Lissy-Kluczny und Norbert Rasch. Aber die deutsche Minderheit denkt auch an andere, ganz im Sinne von Weihnachten. „Wir werden während des Adventskonzerts auch eine caritative Aktion durchführen. Es werden Geldbüchsen aufgestellt und wir werden Geld für die kranke Miriam sammeln, deren Mutter ein engagiertes Mitglied der Deutschen Minderheit ist”, erklärt Zuzanna Herud.

Das Konzert beginnt um 18:00 Uhr. Eintrittskarten (allerdings nur für Personen, die bereits eine Einladung bekommen haben), kann man im SKGD-Büro in Oppeln abholen.

adur