Gogolin und Schongau (Bayern) feiern das 20-jährige Jubiläum der Partnerschaft. Die beiden Partnergemeinden trafen sich am Wochenende bei der Feier des 50-jährigen Jubiläums der Verleihung der Stadtrechte an Gogolin.

Im Jahr 1996 wurde ein offizielles Dokument von beiden Seiten unterzeichnet. Letztes Jahr haben die Gemeinden in Deutschland gefeiert, jetzt kamen die Schongauer Verwaltung und die Stadtkapelle nach Gogolin. Am Freitag, den 27. Mai, spielte die Kapelle ein Galakonzert und am Tag darauf gemeinsam mit polnischen, schlesischen und tschechischen Blaskapellen gaben sie ein Konzert für alle Bewohner der Gemeinde am Benediktinerplatz in Gogolin.

In über 20 Jahren gemeinsamer Geschichte konnte viel zusammen erreicht werden. Die beiden Partner haben sich in Krisen unterstützt und kulturell ausgetauscht. „Wir haben von der Gemeinde Schongau sehr viel bekommen, materiell aber auch kulturell. Zum Beispiel unser legendäres Festzelt wurde von Spenden der Schongauer finanziert“, sagte Krzysztof Długosz, der stellvertretende Bürgermeister von Gogolin.

Drei Tage lang wurde gemeinsam gefeiert. Die Bürgermeister haben die Verdienste für die Stärkung und Vertiefung der Partnerschaft betont. Dabei hat die Stadtverwaltung und der Stadtrat von Schongau Eryk Boronczyk, den ehemaligen Vorsitzenden des Stadtrates in Gogolin, und den Bürgermeister von Gogolin Joachim Wojtala mit der „Goldenen Ehrenmedaille von Schongau“ geehrt. Die höchste Auszeichnung der Stadt überreichte am Samstag der Bürgermeister von Schongau Falk Sluyterman.

Auch die Gogoliner hatten Gäste aus Schongau geehrt und zwar mit der „Karolina-Statuette“, dem Symbol von Gogolin. Unter den Ausgezeichneten war auch Marcus Graf, der Dirigent der Stadtkapelle Schongau. Damit wurde ihm für die Pflege der lokale Folklore und deren Förderung in der Gemeinde Gogolin und für die fruchtbare Zusammenarbeit der Orchester in Gogolin und Schongau gedankt. „Wir können stolz sein – und wir sind stolz – auf die Leistungen der vergangenen letzten 50 Jahre. Diese Jahre waren sehr fruchtbar für Gogolin und wir haben viele herausfordernde Aufgaben bewältigt. Zugleich erkennen wir die vielen Aufgaben und Herausforderungen, die vor uns in der Zukunft liegen. Ich hoffe, dass die kommenden Jahre für Gogolin erfolgreich sein werden und unseren Bürgern eine gute Zukunft bringen werden“, sagte der Bürgermeister von Gogolin Joachim Wojtala.

Nach dem offiziellen Festakt wurde das erneuerte Denkmal von Karolinka und Karlik enthüllt und die Bewohner haben drei Tage lang bei einem gemütlichen Beisammensein und guter Musik gefeiert.

Dominika Bassek