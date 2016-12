Cała nasza redakcja życzy wszystkim czytelnikom wszystkiego co najlepsze w te święta i całego przyszłego roku z naszym tygodnikiem. A na to Boże Narodzenie mamy dla was specjalne wydanie świąteczne Wochenblatt.pl. Frohe Weihnachten!

Unsere ganze Redaktion wünscht allen unseren Lesern alles Beste zum Fest und das ganze neue Jahr mit unserer Wochenzeitung. Für diese Weihnachten haben wir hingegen eine spezielle weihnachtliche Ausgabe von Wochenblatt.pl. Frohe Weihnachten!