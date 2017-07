„Wir sind ein kleiner DFK, wir haben so um die 80 Mitglieder und man kann auch nicht behaupten, dass wir uns regelmäßig treffen. Doch wir haben eine Stärke und das sind unsere Ausflüge und Studienreisen”, sagt Monika Wittek, Schatzmeisterin beim DFK Zelasno (Żelazna) und Verantwortliche für Kulturarbeit. Erst kürzlich hat der DFK zwei Projekte organisiert, die mit dem 500-jährigen Jahrestag der Reformation verbunden waren.

Der DFK Zelasno hat seinen Sitz beim Pfarrhaus. „Dort verfügen wir über einen kleinen schönen Saal mit einer kleinen Küche. Erst vor zwei Jahren haben wir die Räume zusammen mit unserem Pfarrer neu renoviert. Für unsere Bedürfnisse reicht das vollkommen aus”, sagt die Schatzmeisterin.

Für jeden etwas

In der Begegnungsstätte finden alle Treffen und Feiern des DFKs statt. „Wir veranstalten natürlich ein Adventstreffen. Pfarrer Peter Tarlinski besucht uns immer an diesem Tag und er kommt auch immer mit einem interessanten Vortrag. Wir organisieren natürlich auch eine Jahresversammlung, und da bieten wir den Mitgliedern auch immer etwas Kulturelles an, dieses Jahr einen Auftritt von Norbert und Aneta”, berichtet Monika Wittek. Auch Basteln ist bei den DFK-Mitgliedern sehr angesagt. Basteltreffen veranstaltet der DFK immer vor Ostern und vor Weihnachten, damit sich jeder für das Fest auch dekorativ vorbereiten kann. „Gemeinsam mit unserer Caritas und dem Dorfrat bereiten wir auch jedes Jahr Päckchen für die älteren Einwohner unserer Ortschaft vor”, sagt Monika Wittek. Auch eine Märchennacht für die Kinder hat der DFK dieses Jahr schon organisiert. Die Kleinen lernten das Märchen vom „Gestiefelten Kater” kennen und anschließend durften sie in der Begegnungsstätte übernachten. „Das war ein großes Erlebnis für die Kinder und es hat allen sehr gefallen”, meint Monika Wittek.

DFK erforscht die Welt

Doch die meiste Freude bereitet den DFK-Mitgliedern schon seit Jahren das Reisen. „Wir sind ein reiselustiges DFK. Wir erforschen gerne gemeinsam Schlesien, wagen uns aber auch in weitere Ecken. Unser beliebtestes Reiseziel ist seit einigen Jahren die Sächsische Schweiz. Da gibt es erstens viel zu sehen und zweitens ist das nicht so weit”, meint die Schatzmeisterin. Ein befreundeter Reiseleiter aus Bunzlau begleitet den DFK Zelasno bei den Reisen. Im Mai hat die Gruppe Bad Schandau und Festung Königsstein an der Elbe besucht. Und am 7. Oktober geht es wieder in die Sächsische Schweiz. Diesmal will der DFK das Damast-Museum besuchen. In der Adventszeit besuchen die Deutschen aus Zelasno immer einen Weihnachtsmarkt. Sie waren schon in Wien, Cottbus, Dresden, Bautzen, Görlitz, Pirna, Pulsnitz und Bad Muskau.

Spannende Reformation

Einen besonders gelungenen Ausflug haben die DFK-Mitglieder eben hinter sich gebracht. „Wir wollten, dass unsere Mitglieder einen Einblick in die Geschichte der Reformation in Schlesien bekommen und so haben wir uns einen Überraschungsausflug ausgedacht. Keiner kannte das Reiseziel, nur dass es etwas mit Reformation zu tun hat. Die Plätze waren innerhalb von zwei Woche ausgebucht. Wir sind zu den Friedenskirchen nach Schweidnitz und Jauer gefahren. Bei der Gelegenheit haben wir auch das Sanktuarium in Grüssau besucht. Und eine Woche später, am 2. Juli, gab es dann noch einen Vortrag von Prof. Dr. habil. Piotr Jaskóła zum Thema „Luther und Reformation”, berichtet Monika Wittek. Von der Reformation hatte der DFK wohl nicht genug, denn am 7 Juli ging es für die Deutschen wieder auf Reisen. „Wir fuhren nach Polnisch Teschen, dann nach Pleß und Miechowitz. Begleitet hat uns als Reiseführer und Referent Pastor Marcin Brzózka aus Schwientochlowitz, der wirklich wunderbar erzählen kann. Es war eine richtige Studienreise zur schlesischen Reformation”, meint Monika Wittek.

Anna Durecka