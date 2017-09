Gmina Ujazd słynie z prężnego ściągania inwestorów. Dobitnym tego przykładem jest to, że w kilku minionych latach działająca tam przy autostradzie A4 strefa gospodarcza zamieniła się w wielki plac budowy. Pojawili się w niej poważni zagraniczni inwestorzy, w tym z Niemiec, jak choćby koncern Mubea, produkujący części samochodowe, który zamierza zatrudniać nawet 1000 osób.

W niedalekim sąsiedztwie Mubei ulokowała się inna niemiecka spółka – Rekers, działająca w branży betoniarskiej. Z kolei w jej pobliżu – polska spółka Prims, specjalizująca się m.in. w produkcji lin stalowych i pakowaniu chemii gospodarczej, a trochę dalej przedsiębiorca planujący odbudować halę po odlewni magnezu. Wszystko wskazuje na to, że na tym nie koniec inwestycyjnego boomu, jaki ogarnął Ujazd. Jak informuje Tadeusz Kauch, przedsiębiorczy, prężny i skuteczny w ściąganiu inwestorów burmistrz tej gminy, do jego drzwi pukają kolejne firmy, ale ze względu na to, że zobowiązany jest do dyskrecji, nie ujawniania szczegółów ani nazw tych przedsiębiorstw.

Jest dobrze i będzie dobrze

Ale nie musi, ponieważ z informacji, jakie regularnie do nas docierają, jasno wynika, że zainteresowaniu kolejnych inwestorów tamtejszą strefą gospodarczą rzeczywiście jest ogromne. Wiemy także, że na horyzoncie władze Ujazdu mają ściągnięcie kolejnej wielkiej firmy, która zamierza zatrudnić pół tysiąca osób. Konkretnie zaś jest to konsorcjum koreańsko-niemiecko-amerykańskie funkcjonujące w branży motoryzacyjnej! Zdaniem burmistrza Tadeusza Kaucha jest to kolejny przykład tego, że koncerny działające w branży automotive upodobały sobie województwo opolskie, gdzie w opinii włodarza Ujazdu oferuje się dobre warunki do rozwoju tej branży. Pod koniec lipca br. głośno było o tym, że w Ujeździe pojawi się kolejny inwestor z branży samochodowej – niemiecka firma Gustava Wolfa, istniejąca od 1887 roku. Posiada ona zakłady na terenie sześciu państw, a w Ujeździe będzie produkować drut wykorzystywany m.in. w produkcji opon samochodowych oraz lin do dźwigów i wind. Zakład niemieckiego inwestora będzie funkcjonował 3,5 km od zjazdu na autostradę A4 w miejscowości Zimna Wódka, a jego powstanie będzie kosztować ponad 50 milionów złotych i na początku pracować tam będzie około 50 osób.

Nie rzuca słów na wiatr

Trzeba jednak przyznać, że także przedsiębiorstwa reprezentujące inne branże są aktywne i obecne w strefie gospodarczej gminy Ujazd, co z kolei przyczyniło się do znacznego spadku stopy bezrobocia w całej okolicy. Poza tym firmy, które osadzają się w Ujeździe, słyną z dobrej płacy, co zdaniem Tadeusza Kaucha jest dowodem na to, że rozumieją, iż za minimalne wynagrodzenie ludzie nie chcą już pracować. Sternik Ujazdu jednocześnie podkreśla, że jeśli pracodawca oferuje dobre wynagrodzenie, to nie ma problemu z naborem ludzi do swojej firmy, pracownicy z regionu opolskiego są wtedy gotowi do ciężkiej pracy, a przy tym wyjątkowo lojalni.

Czy jednak do gminy Ujazd faktycznie zawitają kolejne firmy i czy jej możliwości inwestycyjne nie zostały aby wyczerpane lub się wyczerpują? Burmistrz nie ma wątpliwości, ba, jest przekonany, że potencjał wciąż jest wystarczająco duży i zapowiada ściąganie kolejnych przedsiębiorstw, a równocześnie rozbudowę strefy gospodarczej pod kolejne miejsca pracy. A o tym, że nie rzuca słów na wiatr, świadczy to, że zgodnie z planem i głośnymi zapowiedziami z 2016 roku, w bieżącym roku w Ujeździe działalność rozpoczęło kolejne potężne przedsiębiorstwo – niemiecka firma IFA Rotorion.

Firma ta jest jednym z największych na świecie producentów wzdłużnych elementów układu napędowego. Specjalizuje się w produkcji wałów napędowych i przegubów. Koncern zatrudnia łącznie ponad 2500 pracowników w fabrykach w Handelsleben w Niemczech, Charleston w USA oraz w chińskim Szanghaju, gdzie produkuje wały napędowe, przeguby i inne komponenty dla renomowanych producentów samochodów, jak BMW, Mercedes, Volkswagen, Porsche czy Ferrari. Przedsiębiorstwo to w budowę swojego zakładu w strefie gospodarczej w gminie Ujazd zainwestowało 100 milionów euro i docelowo do roku 2020 zamierza zatrudniać 400 osób. Dodajmy, że właśnie w Ujeździe powstawać będą półosie napędowe dla mercedesów klasy C, E i S, a rocznie powstanie ich około 2 mln sztuk. Dodajmy, że inwestycja IFA Rotorion w Polsce wiąże się z faktem przejęcia przez nią od Daimlera sekcji produkcji półosi napędowych, dzięki czemu rozszerzyła swoje portfolio i zabezpieczyła dostęp do szybko rosnącego rynku lekkich i mniejszych pojazdów samochodowych i elektrycznych. Nie jest więc przesadą twierdzenie włodarzy Ujazdu, że na koniec tego roku zatrudnienie w strefie gospodarczej sięgnie trzech tysięcy pracowników. Analizując zatem rozwój gminy Ujazd, chce się krzyknąć: tak wygląda sukces!

Krzysztof Świerc