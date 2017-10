W trwającym na naszych łamach plebiscycie na samorządowca roku udział bierze ponad trzydzieści osób, wśród których są tylko cztery kobiety, ale aż trzy z nich w klasyfikacji łącznej plasują się w pierwszej ósemce! To dowód na to, że panie na stanowisku wójta czy burmistrza sprawdzają się wybornie. To również argument, aby z jeszcze większym przekonaniem o swojej wartości i skuteczności startowały do najbliższych wyborów samorządowych, bo się sprawdziły!

Kobiecemu teamowi w naszym plebiscycie przewodzi obecnie wójt Izbicka – Brygida Pytel, która w początkowej fazie rywalizacji plasowała się w dolnych rejonach rankingu. Obecnie jednak należy do samorządowców, na których oddawanych jest tygodniowo zdecydowanie najwięcej głosów, co zaowocowało awansem Brygidy Pytel na czwarte miejsce w klasyfikacji łącznej, ale… Oddający głosy na wójta Izbicka są obecnie tak rozpędzeni, że ich faworytka w szybkim tempie zbliża się do będącego na trzecim miejscu burmistrza Gorzowa Śląskiego Artura Tomali, który przez pewną część plebiscytu był nawet liderem stawki. W tej sytuacji rodzi się pytanie: w czym tkwi siła Brygidy Pytel?

Pracowitość, skuteczność, charyzma

Bez wątpienia w pracowitości, skuteczności, ale i w priorytecie, jaki sobie wytyczyła, a jest nim rodzina. W tym celu postawiła na budownictwo jednorodzinne i po latach efekt jest wyborny: przybywa nowych mieszkańców, rodzi się coraz więcej dzieci, a to pozytywnie przekłada się na dochody gminy Izbicko. – Żeby jednak móc gwarantować mieszkańcom jeszcze lepsze warunki do życia, trzeba inwestować – i tak czynimy od lat – twierdzi Brygida Pytel i dodaje: – Inwestujemy więc m.in. w kanalizację, drogi i w szkolnictwo, dzięki czemu mamy doskonałą sieć szkół i przedszkoli. Ponadto w każdej miejscowości jest plac zabaw, posiadamy też dwa duże obiekty sportowe dla piłkarzy, a sale gimnastyczne w naszych szkołach otwarte są też dla naszych mieszkańców, także popołudniami.

Gmina dla firm

W gminie Izbicko doskonale czują się małe rodzinne firmy, a spośród nich wiele stawia na turystykę, bo obok pałacu w Izbicku, w którym funkcjonuje hotel, powstało szereg pensjonatów i restauracji. Izbicko jako mała wiejska gmina jest na 16. miejscu w Polsce pod względem wartości inwestycji publicznych w przeliczeniu na mieszkańca! A na tym nie koniec: – Przed nami są kolejne projekty, np. termomodernizacja budynków gminnych i szkół czy też budowa kolejnych terenów rekreacyjnych – zapowiada Brygida Pytel, która na pytanie, jak gmina będzie wyglądać za dekadę, odpowiada: – Niebawem Zakłady Wapiennicze Lhoist uruchomią u nas kopalnię wapienia, a opłata eksploatacyjna, którą będą płacić, polepszy stan naszych finansów i umożliwi zwiększenie nakładów inwestycyjnych. To zdecydowanie pozytywnie wpłynie na rozwój gminy w ciągu dziesięciu kolejnych lat.

Jasna wizja

Drugie miejsce w kobiecym rankingu zajmuje burmistrz Prószkowa Róża Malik. Samorządowiec o ogromnej charyzmie i nadzwyczajnych dokonaniach. Efekt jej pracy jest piorunujący, bo pod jej batutą gmina z szarej, smutnej i zakompleksionej stała się nowoczesna, kolorowa, pewna siebie. To wynik tego, że pani burmistrz, podejmując się pełnionej roli, miała jasno nakreśloną wizję tego, co chce zrobić, co zamierza osiągnąć – i tego dokonała! Dzisiaj gmina, licząca około 2700 mieszkańców, charakteryzuje się zrównoważonym rozwojem, dominują w niej małe i średnie przedsiębiorstwa, będące kręgosłupem gminy. To m.in. dzięki nim w Prószkowie mamy obecnie w europejskim standardzie hotel Arkas, zakład metalurgiczny, dobrze prosperujące firmy przetwórstwa drewna i gospodarstwa agroturystyczne. Gmina Prószków zaczęła się też kojarzyć ze skuteczną pomocą ludziom starszym, a do tego w całości jest skanalizowana, o czym wiele innych gmin może jedynie pomarzyć.

Bogata lista dokonań

Na trzecim stopniu podium w kobiecej klasyfikacji, a na ósmym w tzw. generalce jest burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik, której lista dokonań i zasług też jest przebogata. A jedną z nich jest to, że Dobrodzień, jako jedna z nielicznych gmin, wprowadziła transport publiczny. Obecnie zaś ma otrzymać dofinansowanie na budowę wodociągu do Rędziny i jest w grze o środki na termomodernizację szkoły. Wniosek w celu realizacji tego przedsięwzięcia został już złożony do RPO. Jednocześnie oddano wniosek na pozyskanie dotacji dotyczącej rewitalizacji Dobrodzienia i trwa wyczekiwanie na rozstrzygnięcie wniosku złożonego przez tamtejszy Dom Kultury do wspomnianego wcześniej RPO na remont wnętrza budynku. Znając skuteczność Róży Koźlik, należy wierzyć, że uda jej się zrealizować wszystkie plany, także multum tych, które nie zostały wymienione.

