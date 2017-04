20 bieżącego miesiąca w Strzelcach Opolskich odbędą się Strzeleckie Targi Pracy i Edukacji. Swoje oferty zaprezentuje na nich m.in. mnóstwo pracodawców, w tym najpoważniejsi z powiatu strzeleckiego, w różnych branżach i zawodach. Zainteresowani będą mieli również okazję zobaczenia prezentacji nowych firm oraz szereg innych ofert i atrakcji związanych z pracą i edukacją.

Wybór miejsca tak potrzebnej i popularnej imprezy nie jest przypadkowy. Powiat strzelecki od lat bowiem prężnie się rozwija, skutecznie ściągając inwestorów i tworząc nowe, atrakcyjne miejsca pracy. Dzieje się tak w dużym stopniu dzięki sprawnemu zarządzaniu powiatem, którego starostą od 2005 roku jest Józef Swaczyna. Jak pokazuje praktyka, jest przy tym bardzo skuteczny, o czym świadczy fakt, że obecnie powiat strzelecki może pochwalić się działającymi na jego terenie wieloma markowymi przedsiębiorstwami, jak choćby Mubea, Rekers, Kronospan czy IFA, która rozpoczęła nabór pracowników.

Wzór dla innych

Powiat strzelecki pozyskał najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej i charakteryzuje się najniższym bezrobociem spośród wszystkich powiatów województwa opolskiego (ok. 6%), a według prognoz ma ono być jeszcze niższe, dzięki coraz większej liczbie nowych inwestorów. Jednocześnie Józef Swaczyna cały czas zabiega o to, aby inwestorzy godnie wynagradzali pracowników, podkreślając, że jeśli tak się stanie, mieszkańcy powiatu przestaną wyjeżdżać za pracą do Niemiec czy Holandii, a wręcz przeciwnie – będą wracać do swojej powiatowej ojczyzny i to też już obserwujemy. Troskę i empatię, jaką charakteryzuje się wobec mieszkańców powiatu strzeleckiego jego sternik, dostrzegł ksiądz biskup Andrzej Czaja. Efekt? Józef Swaczyna został prepozytem Bractwa św. Józefa, które ukierunkowane jest na rozwój i opiekę nad rodziną, tak potrzebną na Śląsku, gdzie wyjazdy zarobkowe spowodowały, że wiele rodzin na tym cierpi, a najbardziej dzieci. – Na to godzić się nie można i nie godzę się – mówi starosta.

Ważne filary

Jednocześnie Józef Swaczyna z typową dla siebie konsekwencją podkreśla, że powiaty stoją na czterech dużych filarach i na nich opiera zarządzanie. Mowa o opiece społecznej, służbie zdrowia, oświacie ponadgimnazjalnej oraz drogach. Patrząc na minione lata, bez obaw można stwierdzić, że w powiecie strzeleckim wzorowo poradzono sobie z opieką społeczną, m.in. dzięki pozyskanym dużym środkom unijnym. Skutecznie też uporano się z restrukturyzacją i odnową szkolnictwa ponadgimnazjalnego, na co również przeznaczono potężne pieniądze. To samo dotyczy służby zdrowia, dzięki czemu szpital powiatowy w Strzelcach Opolskich należy do pierwszej setki szpitali powiatowych w Polsce, dysponując nowoczesnym sprzętem medycznym. Cały czas trwa modernizacja wszystkich dróg powiatowych, ale choć tempo prac nie maleje, włodarz powiatu podkreśla, że nie jest do końca usatysfakcjonowany. Dąży do tego, aby na jego terenie stan dróg był jeszcze lepszy, taki jak w zachodniej Europie. – Tak, bo choć wiele już zrobiliśmy, to zdaję sobie sprawę, że wciąż jeszcze wiele pracy przed nami. Jestem jednak przekonany, że dopniemy swego i w końcu drogi w naszym powiecie będą jeszcze doskonalsze i bardziej funkcjonalne – mówi Józef Swaczyna.

Dziś i jutro

Na słownych zapewnieniach się nie kończy, kierownictwo powiatu strzeleckiego to praktycy, stąd już w pierwszym kwartale br. „zaliczyło” dwa potężne przetargi warte kilka milionów złotych, a dotyczące dalszej modernizacji dróg powiatowych. – Kupiliśmy też nowy tomograf komputerowy dla naszego szpitala, co kosztowało 800 000 zł, co też należy moim zdaniem do najistotniejszych zadań, które w pierwszych trzech miesiącach tego roku udało się w tym obszarze naszej działalności załatwić –mówi Józef Swaczyna.

A co jest celem na najbliższe miesiące? – Jest ich wiele i trudno w kilku zdaniach powiedzieć, które są najważniejsze załatwienia – mówi starosta strzelecki. – Tym bardziej że wszystkie są istotne, od oświatowych, poprzez, gospodarcze, drogowe, a na służbie zdrowia kończąc. Wciąż też pojawiają się w tych obszarach nowe kwestie. Wiele energii kierujemy obecnie na działania związane z obroną samorządu przed zakusami rządzących w kraju. W powiecie strzeleckim temat ten traktujemy jak wyzwanie. Stąd też planujemy m.in. udział w demonstracji w Warszawie skierowanej na obronę samorządności w Polsce.

Krzysztof Świerc