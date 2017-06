16 Jahre regierte er die Bundesrepublik – länger als jeder andere Bundeskanzler. Helmut Kohl wurde als „Kanzler der Einheit“ verehrt, polarisierte aber auch. Er starb am Freitagmorgen im Alter von 87 Jahren in seinem Haus.

Kohl war in den 1970er-Jahren einer der jüngsten CDU-Spitzenpolitiker und reformierte als CDU-Bundesvorsitzender seine Partei. Nach einigen Jahren als Leiter der Partei, wurde Kohl schließlich am 1. Oktober 1982 zum Bundeskanzler gewählt und gestaltete seitdem den Prozess der Wiedervereinigung 1989/1990 entscheidend mit.

Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde Helmut Kohl zwei Mal wiedergewählt und ging als einer der erfolgreichsten Bundeskanzler Deutschlands in die Geschichte ein. Er selber hatte maßgeblichen Anteil an vielen Reformen, die den Erfolg Deutschlands bis heute prägen.

Für die deutsche Minderheit in Polen ist Kohl einer der wichtigsten deutschen Politiker überhaupt. Legendär ist mittlerweile die Versöhnungsmesse in Kreisau bei der sich der damalige Premiermister Polens Tadeusz Mazowiecki ein Zeichen der offiziellen deutsch-polnischen Versöhnung gaben. Unter der Regierung Kohls wurde ebenfalls der bis heute als Meilenstein angesehene deutsch-polnische Vertrag unterzeichnet sowie die Strukturen der deutschen Minderheit in erheblicher Art und Weise gefördert. Die deutsche Unterstützung der Regierung Kohls hat die Fundamente praktisch aller heute wirkenden Strukturen der deutschen Minderheit etabliert.

Der Tod des Altkanzlers erfüllt die deutsche Minderheit mit großer Trauer.

***

Helmut Kohl nie żyje. Polityk był kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec w latach 1982-1998. Odegrał dużą rolę w zjednoczeniu Niemiec, a także w procesie integracji europejskiej.

Helmut Kohl odegrał istotną rolę w zjednoczeniu Niemiec – do tego stopnia, że nazywano go „architektem zjednoczenia Niemiec”. Znacząco wpłynął na proces integracji europejskiej. Uważany jest za jednego z głównych architektów wspólnej europejskiej waluty. Za jego kadencji został podpisany polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Przez ćwierć wieku, w latach 1973-1998, pełnił funkcję przewodniczącego niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej CDU. Na czele kraju, jako kanclerz, stał przez 16 lat. W 1989 roku przedstawił dziesięciopunktowy plan zjednoczenia Niemiec, do którego doszło niedługo potem, w październiku 1990 roku.

Kohl był orędownikiem uchwalenia i wprowadzenia w życie traktatu z Maastricht w 1992 roku, powołującego do życia Unię Europejską i wspólną europejską walutę oraz traktatu amsterdamskiego z 1997 roku, który wprowadził zmiany w prawie wspólnotowym.

Dla mniejszości niemieckiej Kohl jest jednym z najważniejszych niemieckich polityków w historii. Legendarny jest jego udział w mszy pojednania w Krzyżowej, gdzie wraz z ówczesnym Premierem Polski Tadeuszem Mazowieckim dokonali gestu polsko-niemieckiego pojednania. Pod jego rządami podpisano także polsko-niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie, który jest kamieniem milowym stosunków pomiędzy dwoma krajami. Rząd Kohla w znaczącym stopniu wspierał także powstające struktury mniejszości niemieckiej i stworzył filary do dzisiaj działających stowarzyszeń.

Jego śmierć przepełnia smutkiem całą społeczność.