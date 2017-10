To gratka dla miłośników historii i wielka pomoc dla studentów: od września tego roku Biblioteka Miejska w Raciborzu udostępnia cyfrowo najważniejsze dzieła ks. dr. Augustina Weltzla, wybitnego niemieckiego duszpasterza i naukowca. Zwiększenie dostępności książek wpisuje się w jubileuszowy rok, w którym świętuje się 200. rocznicę urodzin ich autora.

W ramach roku jubileuszowego odbyło się już w 2017 m.in. wielkie święto letnie w Tworkowie – mieście, w którym Augustin Weltzel był proboszczem i 4 listopada 1897 roku zmarł, a w upamiętnienie tej wyjątkowo zasłużonej dla Śląska postaci zaangażowała się także Poczta Polska, wydając specjalny stempel z okazji 200 lat od urodzin księdza i historyka.

Mimo że Weltzel – zwany „Górnośląskim Tacytem” – jest jednym z najwybitniejszych badaczy historii Śląska, poza środowiskiem akademickim jest postacią mało znaną, toteż jego dzieła są niezwykle trudno dostępne, głównie ze względu na to, że ukazywały się w drugiej połowie XIX wieku. Oryginalne publikacje posiada niewielu, lecz miłośnicy lokalnej historii mają jeszcze kilka z nich. Raciborski prawnik i pisarz Paweł Newerla ma swoich zbiorach książki Augustina Weltzla, należące niegdyś do biblioteki rejencji opolskiej. Książki mają jeszcze oryginalne pieczątki biblioteki z Oppeln, a wszystkie dzieła napisane są charakterystycznym dla tego okresu „gotykiem”. Paweł Newerla z okazji roku jubileuszowego Weltzla postanowił przekazać książki raciborskiej bibliotece, a ta z kolei udostępniła skany na swojej stronie internetowej, by łatwiej można było z nich korzystać. W ten sposób badacze czy studenci chcący pisać prace o niemieckim historyku będą mogli zasięgnąć wiedzy o jego publikacjach bez wychodzenia z domów czy konieczności podróży do Raciborza.

Wśród dostępnych na stronie biblioteki dzieł znajduje się między innymi pełna monografia Raciborza, a także kroniki takich miejscowości jak Pogrzebień. Znaleźć można je pod adresem www.biblrac.pl/pl/site/index/3-zbiory/288-dr-augustin-weltzel—dziela.html.

Łukasz Biły