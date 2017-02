Już po raz dwudziesty Biblioteka Austriacka w Opolu organizuje w tym roku konkurs wiedzy o Austrii „Austria. Kraj i mieszkańcy”. W konkursie może brać udział młodzież szkolna, ale też każdy, kto interesuje się ojczyzną Mozarta i Sissi. Zwycięzca jak zwykle będzie miał okazję poznać stolicę Austrii, Wiedeń.

– Na pomysł zorganizowania konkursu wiedzy o Austrii wpadłam już ponad dwadzieścia lat temu. Wiedziałam, że biblioteka austriacka we Wrocławiu również organizuje konkurs. Ale nasz miał od początku zupełnie inną formułę. Chciałam, żeby przede wszystkim brała w nim udział młodzież. Wiadomo więc było, że ten pierwszy etap musiał odbywać się w szkołach, bo my nie mamy możliwości, żeby pomieścić tyle osób. A w etapie szkolnym bierze ich zazwyczaj udział od 500 do 600 – mówi dyrektorka Biblioteki Austriackiej w Opolu Monika Wójcik-Bednarz. Najlepsi przechodzą do finału, który odbywa się w siedzibie biblioteki w Opolu.

Austriackie nowinki

Konkurs wiedzy o Austrii od początku był pomyślany jako wydarzenie, które przyciągnie nowych czytelników do biblioteki, zainteresuje ich Austrią i rozreklamuje niemieckojęzyczną literaturę.

– W teście podczas pierwszego etapu pytamy o historię, kulturę i literaturę, słynne zabytki, ale też aktualności z życia społecznego, politycznego i sportowego Austrii. Jest to test wyboru, uczniowie muszą się zdecydować między czterema odpowiedziami. Pewnym ułatwieniem jest fakt, że test jest w języku polskim, nie trzeba więc znać języka niemieckiego, żeby wziąć udział – mówi Monika Wójcik-Bednarz.

Wymyślanie pytań nie jest sprawą łatwą. – Zastanawiamy się nad tym praktycznie cały rok, żeby się nie powtarzać, żeby zadać pytania, które dotyczą tematów na czasie, wyłowić jakieś jubileusze, które są po drodze. Pytamy często o Styrię, która jest regionem partnerskim Opolszczyzny – mówi dyrektorka.

Finał ma formę odpowiedzi ustnej. Oprócz zadawania pytań komisja ocenia trzyminutową prezentację, którą przygotowują finaliści. – Dla komisji oceniającej to jest najciekawsza część, ponieważ sami dowiadujemy się tutaj wiele nowych rzeczy. Była na przykład prezentacja o więzieniu w Styrii, które jest jednym z najnowocześniejszych na świecie. Jeden z finalistów był zapalonym kolarzem z Namysłowa i zaprezentował nam kolarskie ścieżki w Austrii i wyścigi, które tam się organizuje. Mieliśmy też chłopca z Głogówka, który nosi nazwisko Sacher, czyli nazwisko słynnej cukierniczej rodziny austriackiej, i on upiekł nam sachertorte, bo okazuje się, że mimo braku pokrewieństwa jego rodzina też para się tą profesją – wylicza Monika Wójcik Bednarz.

Zgłoszenia do udziału w konkursie Biblioteka Austriacka w Opolu przyjmuje jeszcze do 10 marca. Pierwszy etap odbędzie się 14 marca w szkołach, a dla indywidualnych osób – w samej Bibliotece. Finał natomiast odbędzie się w tym roku 4 kwietnia.

Dużo kobiet i literatury

Konkurs wiedzy o Austrii to jeden z punktów programu dorocznego cyklu imprez organizowanych przez Bibliotekę Austriacką, czyli Wiosny Austriackiej. W tym roku odbywa się ona już po raz siedemnasty. – Zaczynamy wykładami 7 i 9 marca o Styrii i całej Austrii właśnie po to, żeby uczestnicy naszego konkursu mieli jeszcze okazję zapoznać się z zagadnieniami, których dotyczył będzie konkurs – mówi Monika Wójcik-Bednarz. Oprócz tego odbędzie się wiele spotkań autorskich, warsztaty literacko-językowe, promocje książek, koncert zespołu Trio Immersio. – Dużo w tym programie jest literatury, ale jesteśmy biblioteką, więc powinniśmy promować przede wszystkim literaturę – uważa Monika Wójcik-Bednarz.

Dużą rolę będą podczas tegorocznej Wiosny Austriackiej odgrywały kobiety. – Zaprezentujemy wystawę poświęconą słynnym Austriaczkom. W tym roku przypada 180. rocznica urodzin słynnej Sissi, dlatego zadedykowaliśmy jej jedne z warsztatów dla dzieci – mówi dyrektorka. Wiosna Austriacka potrwa aż do maja. Szczegółowy program już niebawem dostępny będzie na www.ba.wbp.opole.pl.

Anna Durecka