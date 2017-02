Zum internationalen Tag der Muttersprache am 21. Februar wollten wir wissen: Ist deutsch in Oberschlesien noch die Muttersprache? Darüber sprach Marie Baumgarten mit Waldemar Gielzok, dem Chef der Deutschen Bildungsgesellschaft in Oppeln.

Meyers Enzyklopädisches Lexikon definiert Muttersprache als diejenige Sprache, „die jeder als Kind von den Eltern oder anderen Bezugspersonen gelernt hat und im primären Sprachgebrauch verwendet.“ Wie viele Menschen in Oberschlesien sprechen laut dieser Definition noch deutsch als Muttersprache?

Viele sind es nicht. Es ist vor allem die Elite, die ein Bewusstsein für die Bedeutung der Sprache hat und ihre Kinder zweisprachig erzieht. Die Wissenschaft geht davon aus, dass man bis zu drei Muttersprachen erlernen kann. Je früher man mit einer Sprache in Berührung kommt, desto tiefer verankert sie sich.

Dieser Prozess ist mit der Pubertät abgeschlossen, dann kann keine weitere Sprache mehr den Platz einer Muttersprache einnehmen. Aktuelle statistische Erhebung über deutsch als Muttersprache in Oberschlesien gibt es nicht.

Natürlich ist deutsch Muttersprache für diejenigen, die vor dem Krieg geboren und eingeschult worden sind. Aber wie steht es um die Nachfolgegenerationen?

Der Kommunismus hat in vielen Familien deutsch als Muttersprache ausgerottet. Deutsch wurde dann eine Geheimsprache, die die Eltern benutzten, wenn die Kinder sie nicht verstehen sollten. Und erst jetzt wächst eine neue Generation heran, die nach der Wende wieder deutsch erworben hat – wenn auch als Zweitsprache (Fremdsprache) – und sie wieder in die Familien einpflanzen will als Zeichen der Identität.

Hierzu gibt es keine Zahlen. Doch glaubt man der Resonanz der Schulen, sprechen nur vereinzelte Familien deutsch auf muttersprachlichem Niveau.

Wenn die Nach-Wende-Generation deutsch nur als Fremdsprache gelernt hat, wie kann es gelingen, deutsch als Muttersprache wieder in den Familien zu etablieren?

Genau das ist die Kernfrage. Es ist eine große Herausforderung. Wir wissen, dass es möglich ist, mit einem großen Aufwand Sprachen weiterzuentwickeln. Als der Staat Israel entstanden ist, sprachen nur die wenigsten Juden hebräisch. Die meisten sprachen polnisch. Man hätte polnisch als Amtssprache einführen können, doch aus politischen Gründen setzte man auf hebräisch. Wir sehen also, dass es möglich ist, das setzt aber enorme Konsequenz voraus.

Dazu kommt die Angst der Eltern, dass sie schlechte Sprachgewohnheiten vermitteln könnten. Diesen Eltern möchte ich sagen: Keine Angst! Selbst Autor Hans Reimann schreibt in seinem „Vergnüglichen Handbuch der deutschen Sprache“, richtiges Sprechen gibt es nicht. Die Sprache ist Gesprochenes – und das kann man gegebenenfalls in der Schule nachkorrigieren.

Wie sind Ihre Prognosen für die deutsche Sprache in Oberschlesien?

Eine Renaissance der deutschen Sprache als Muttersprache in Oberschlesien sehe ich nicht. Das erfordert bewusste Menschen mit Überzeugung, die Deutsch als Muttersprache pflegen. Und das wird ein kleiner Teil bleiben.

Aber: Die meisten werden deutsch als „Heritage Language“ sprechen, als eine Sprache, die man als Erbe mitbekommt, weil beispielsweise die Großeltern sie sprechen und zur der man deshalb positive Assoziationen hat. Das wird nicht auf dem Niveau einer Muttersprache sein, aber sie wird bevorzugt angewendet.

Die dritte Gruppe erkennt in der deutschen Sprache bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt – ohne ideelle Überzeugung. So wie im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation oder dem Vielvölkerstaat Österreich. Jeder konnte auf hohem Niveau deutsch sprechen.Viele polnische Politiker bekleideten hohe Ämter in der Habsburgischen Monarchie. So kann deutsch in Zukunft funktionieren.