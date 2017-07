Najważniejszy jest dobry pomysł, a tych przewodniczącej DFK w Borkach Wielkich, Irenie Szulc, nie brakuje. Jeżeli już, to czasem brakuje środków na realizację tych wszystkich pomysłów. Ale przewodnicząca koła nie zwykła się łatwo poddawać. Dlatego też dom spotkań mniejszości tętni życiem nie tylko od święta.

– Przewodniczącą koła zostałam już wiele lat temu, w 1997 roku. Do naszego koła należy aż pięć miejscowości. Poza Borkami Wielkimi jeszcze Borki Małe, Broniec, Kucoby i Wędzina – mówi przewodnicząca. Siedziba DFK jest jednak jedna i wspólna i znajduje się w Borkach Wielkich. Dom jest własnością DFK, kiedyś była to siedziba urzędu gminy. Dzisiaj jest to dom mniejszości, ale tak właściwie to centrum wszelakiej wiejskiej aktywności – mamy tutaj naszą Izbę u Starki, czyli małe muzeum, salę spotkań z kuchnią. Co najmniej raz w tygodniu ćwiczy tu nasza orkiestra. Od kilku lat odbywają się tutaj również niemieckie kursy sobotnie, noc bajek dla dzieci – wylicza Irena Szulc. W siedzibie DFK odbywają się też zebrania wiejskie, a nawet prywatne imprezy, takie jak urodziny czy nawet jak ostatnio spotkania klasowe. Przede wszystkim jednak z pomieszczeń korzysta mniejszość. Pani Irena regularnie organizuje tu różne warsztaty, wykłady i kursy. – Mamy dobrą współpracę z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Oleśnie, zapraszamy pracowników Ośrodka do nas, żeby nas czegoś nowego nauczyli. Mieliśmy na przykład warsztaty dekorowania stołu, robienia sałatek, gotowania – mówi przewodnicząca. Co roku odbywają się też mikołajki i powitanie lata, które w tym tygodniu mniejszość świętowała inaczej niż zwykle – uroczystą nocą świętojańską (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze gazety).

Moc konkursów

Bliskie kontakty mniejszość utrzymuje również z miejscową szkołą podstawową. – Dla dzieci organizujemy dużo różnych konkursów. Najbardziej znany jest chyba konkurs piernikowy, czyli Lebkuchenwettbewerb. Prace konkursowe, czyli pierniki w najróżniejszych kształtach przyjeżdżają do nas z różnych zakątków województwa opolskiego, śląskiego. Kiedyś przyjechały nawet z Austrii, cała klasa upiekła na nasz konkurs pierniki. Raz piernikowe konstrukcje przyjechały DHL-em, lukier trochę się podczas transportu uszkodził i trzeba było poprawiać – wspomina Irena Szulc. Piernikowy konkurs w szkole odbędzie się również w tym roku. Od jakiegoś czasu piernikowe święto składa się z dwóch części. Poza konkursem na najlepszy piernik jest też konkurs kolęd w języku niemieckim. Pani Irena wydała już dwie książeczki z przepisami na udane pierniki, jeśli uda się pozyskać środki, w tym roku ukaże się książeczka numer trzy.

– Odbył się także dla dzieci konkurs: „Pięknego czytania w języku niemieckim” i w tym roku w październiku zorganizujemy ponownie konkurs „Dzieci uczą się niemieckich modlitw”. Maluchy będą się uczyły podstawowych modlitw, a starsze dzieci wezwań do mszy świętej – mówi przewodnicząca. Pomysł na ten konkurs nie zrodził się przypadkowo. Irena Szulc bardzo chciałaby wznowić tradycję modlitwy różańcowej w języku niemieckim. Nowo nabyte umiejętności dzieci, chłopcy i dziewczynki, będą mogły też zaprezentować podczas niemieckich mszy, w których uczestniczą jako lektorzy. – Ważnym punktem naszego rocznego kalendarza jest też niemieckojęzyczne nabożeństwo przy żłóbku, który z resztą jest znany w całej Opolszczyźnie – podkreśla przewodnicząca.

Okrągły jubileusz

Od lat DFK Borki Wielkie ma wiernego sojusznika i przyjaciela w Niemczech: Ziomkostwo Ślązaków, czyli Landsmannschft Schlesien, Kreisverband Waldeck. – Od wielu lat wspierają nas finansowo i nie tylko, regularnie się odwiedzamy. Wysyłamy sobie świąteczne kartki, telefonujemy, wysyłamy maile. Niektóre rodziny się już od dziesięcioleci ze sobą zaprzyjaźnione – mówi Irena Szulc. W tym roku obie organizacje obchodzą jubileusz 25-lecia partnerstwa i członkowie DFK jadą razem z orkiestrą 29 września na wielkie świętowanie do Korbach. – Orkiestra uświetni tam uroczystość „Tag der Heimat”, która odbędzie się w hali w Korbach – dodaje przewodnicząca.

Anna Durecka