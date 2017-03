Korzeń żeń-szenia to zioło, którego właściwości zdrowotne już o ponad czterech tysięcy lat wykorzystywane są w tradycyjnej medycynie Dalekiego Wschodu. Tam też znany jest jako panaceum na niemalże wszelkie dolegliwości! Zioło to swoje niebywałe właściwości zdrowotne zawdzięcza zawartości około 200 substancji aktywnych, których nie można znaleźć w żadnej innej roślinie.

A najważniejsze z nich są tzw. ginsenozydy, których działanie polega na zwiększeniu zdolności hemoglobiny do przyłączania tlenu, a tym samym lepszego zaopatrywania naszych narządów w tlen. W konsekwencji wzrasta ilość energii i zdolność organizmu do wysiłku zarówno fizycznego, jak i umysłowego. Ginsenozydy m.in. powodują też wzrost odporności na infekcje, przyspieszają rekonwalescencję, wspomagają ośrodkowy układ nerwowy oraz w sposób wyraźny opóźniają procesy starzenia się.

Na serce, libido, odporność

Korzenie żeń-szenia zawierają m.in. cukry, witaminy, składniki mineralne i pierwiastki śladowe, które pozytywnie oddziałują na organizm ludzki. W efekcie żeń-szeń pobudza pracę serca, obniża poziom cholesterolu we krwi, działa przeciwzakrzepowo oraz obniża poziom cukru we krwi, a przez oddziaływanie na gruczoł nadnerczowy jest czynnikiem regulującym produkcję insuliny. Zioło to podnosi również libido zarówno mężczyzn, jak i kobiet i pomaga w zaburzeniach erekcji. Zawarte w żeń-szeniu ginsenozydy zwiększają bowiem uwalnianie w organizmie tlenku azotu, który wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych, powodując zwiększony napływ krwi do penisa, a zatem działa na podobnych zasadach jak viagra. Żeń-szeń zalecany jest także w okresach zmniejszonej odporności, osobom wyczerpanym nadmierną pracą, przebytymi chorobami, rekonwalescentom po zabiegach chirurgicznych i po przebytych chorobach wyniszczających, a także osobom w starszym wieku.



Energia, pamięć i dla sportowców

Poza tym żeń-szeń regularnie stosowany dodaje energii, zwiększa możliwości intelektualne i fizyczne oraz odporność na stres. Jednocześnie opóźnia procesy starzenia się organizmu, łagodzi objawy menopauzy i andropauzy, przez co pozwala utrzymać aktywność życiową do późnych lat. Na uwagę zasługuje też fakt, że zioło to jest chętnie przyjmowane przez sportowców na całym świecie. Powód? Ułatwia zużycie tlenu w komórkach organizmu, dzięki czemu około dwukrotnie obniża się we krwi poziom kwasu mlekowego, odpowiadającego za pojawienie się bólów mięśniowych po intensywnym wysiłku (zwanych zakwasami). Zawarte w żeń-szeniu ginsenozydy polepszają też koncentrację, pamięć oraz zdolność uczenia się zarówno u osób normalnych, jak i z zaburzeniami zapamiętywania. W związku z tym polecany jest przy obniżonej sprawność umysłowej.

Nie dla wszystkich i nie zawsze

Okazuje się jednak, że żeń-szenia nie może stosować każdy. Oto kilka przykładów, kiedy trzeba powiedzieć – stop! W związku z tym, że wykazuje on działanie przeciwzakrzepowe, nie mogą go stosować osoby chore na hemofilię oraz inne zaburzenia krzepnięcia krwi. Nie powinno się też zażywać go wieczorem, bo może powodować bezsenność. Nie należy żeń-szenia podawać dzieciom, kobietom w ciąży i matkom karmiącym oraz przyjmować go razem z lekami stosowanymi w zapobieganiu i leczeniu zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Należy też obyć się bez żeń-szenia w chorobie gorączkowej lub przy objawach stanu zapalnego i nie zażywać go z innymi stymulującymi organizm ziołami. Uwaga: picie kawy w trakcie przyjmowania żeń-szenia powinno być znacznie ograniczone.

Karolina Świerc