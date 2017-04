W pierwszą sobotę kwietnia zarząd gminny mniejszości niemieckiej w Prószkowie (Proskau) zorganizował warsztaty wielkanocne, na które zaprosił dzieci z Prószkowa, Zimnic Małych (Klein Schimnitz) i Chrząszczyc (Chrzumczütz).

Młodzi uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak obchodzono na Śląsku święta wielkanocne, a później nauczyli się, jak można zdobić jajka w tradycyjny sposób. Helena Kowol, która kieruje grupą dzieci uczestniczących w kursie sobotnim w Prószkowie, przybyła na warsztaty wraz ze swoimi podopiecznymi. – Dzieci miały świetną zabawę, szczególnie podczas robienia kroszonek – powiedziała. Sabina Karwat, specjalistka w dziedzinie tradycyjnych jajek wielkanocnych, pokazała dzieciom trzy techniki wykonywania kroszonek za pomocą octu i wosku, przy użyciu których można przemienić zwykłe jajka w wielkanocne. Wśród dzieci Sabina Karwat znalazła też kilka talentów, które zdaniem prowadzącej warsztaty powinny w przyszłym roku koniecznie wziąć udział w konkursie wielkanocnym, jaki odbędzie się w opolskim skansenie.

Prawie czterdzieścioro dzieci skorzystało z oferty zarządu TSKN w Prószkowie. Zaproszenie skierowano do wszystkich dzieci, które miały ochotę dowiedzieć się czegoś nowego i chciały poznać techniki malowania jajek. – Rodzice chętnie wysyłają swoje dzieci na tego rodzaju spotkania. Życzyłbym sobie, aby rodzice też brali w nich udział – mówi Norbert Rasch, jeden z inicjatorów warsztatów, i dodaje z nadzieją: – Małe projekty w takiej formie łatwo jest zorganizować, co zwłaszcza dla tych kół DFK, które bardzo niewiele oferują dzieciom, jest okazją, by to zmienić.

Manuela Leibig

Der Gemeindevorstand der Deutschen Minderheit in Proskau (Prószków) organisierte am ersten Aprilsamstag einen Osterworkshop. Eingeladen wurden Kinder aus Proskau, Klein Schimnitz (Zimnice Małe) und Chrzumczütz (Chrząszczyce).

Die jungen Teilnehmer erfuhren, wie in Schlesien Ostern gefeiert wurde, später lernten sie wie man auf traditionelle Weise Eier schmücken kann. Helena Kowol, Leiterin der Samstagskursgruppe in Proskau, kam mit ihren Schützlingen zum Workshop: „Den Kindern hat es sehr viel Spaß gemacht, besonders das Eierkratzen“, sagte sie. Sabina Karwat, Spezialistin auf dem Gebiet traditioneller Ostereier, zeigte den Kindern drei Techniken: Kratzen, mit Essig und mit Wachs mit denen man gewöhnliche Eier in Ostereier verwandeln kann. Unter den Kindern fand Sabina Karwat auch einige Talente, die nächstes Jahr beim Osterwettbewerb im Oppelner Freilichtmuseum unbedingt mitmachen sollten, findet die Workshopleiterin.

Fast 40 Kinder sind dem Angebot des SKGD-Vorstandes aus Proskau gefolgt. Eingeladen wurden alle Kinder, die Lust hatten etwas Neues zu erfahren und die Techniken des Eiermalens kennenlernen wollten. „Eltern schicken gerne ihre Kinder zu solchen Treffen. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Eltern auch mitmachen“ sagt Norbert Rasch, einer der Initiatoren des Osterworkshops. „Diese Form von kleinen Projekten lassen sich einfach organisieren, das ist gerade für die DFKs, die für Kinder sehr wenig anbieten, eine Möglichkeit dies zu ändern“, hofft Norbert Rasch, einer der Initiatoren des Osterworkshops.

Manuela Leibig