Nach seinem Weltmeistertitel 2014 ist für Miroslav Klose die Auszeichnung zum „Sprachwahrer des Jahres 2016“ der nächste Titelgewinn. Das hat die DEUTSCHE SPRACHWELT heute (22. März) anläßlich der Leipziger Buchmesse bekanntgegeben.

Die Leser der Sprachzeitung DEUTSCHE SPRACHWELT wählten Miro Klose mit rund einem Drittel der Stimmen (33,6 Prozent) auf den ersten Platz. Der Weltmeister und gebürtige Oberschlesier ist Schirmherr über die „Miro Deutschen Fußballschulen“ in Oberschlesien. Diese begeistern inzwischen mehr als 300 Kinder in spielerischer Weise für Fußball und die deutsche Sprache. Das Goethe-Institut in Krakau hilft dabei.

An zweiter Stelle folgt mit 22,1 Prozent der Ägypter Hamed Abdel-Samad, ein Sprachengenie. Bereits 2001 gewann er zwei Redewettbewerbe: einen in deutscher und einen in japanischer Sprache. Wegen seines Eifers im Deutschlernen ist er ein leuchtendes Vorbild. Seine klaren Gedanken spiegeln sich in klarer Sprache wider. Davon zeugt seine mutige Islamkritik. Für die Freiheit des Wortes erduldet er sogar, sich unter Polizeischutz stellen lassen zu müssen.

Seit dem Jahr 2000 wählen die Leser der DEUTSCHEN SPRACHWELT „Sprachwahrer des Jahres“, um vorbildlichen Einsatz für die deutsche Sprache zu würdigen. Die Auszeichnung erhielten bisher beispielsweise Johannes Singhammer (2014), Frank Plasberg (2012), Loriot (2011), Papst Benedikt XVI. (2005) und Reiner Kunze (2002).

Deutsche Sprachwelt/IMH/ru