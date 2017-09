Jeszcze tylko do 22 września można zapisać się na kursy języka niemieckiego organizowane przez opolski TSKN. Podobnie jak ostatnio, swój udział zgłosić można wyłącznie drogą internetową na stronie www.skgd.pl.

Do tej pory osoby zgłaszające chęć udziału w kursie języka niemieckiego z opóźnieniem dowiadywały się o miejscu odbywania się kursu. W tym roku TSKN zadbał o duże udogodnienie: już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego można wybrać swoją grupę kursową, zgodną z poziomem znajomości języka niemieckiego oraz bliską miejscu zamieszkania. – Ta nowość na pewno przyciągnie osoby, które do tej pory być może wahały się, czy wysłać zgłoszenie. Uczestnicy kursów od razu będą bowiem wiedzieć nie tylko, gdzie ich kurs się odbędzie, w jakiej miejscowości i w jakim budynku, ale też kiedy ruszy i oczywiście o której godzinie będą się odbywały spotkania. Na pewno jest to duże udogodnienie, które pozwoli lepiej wszystko zaplanować. Oczywiście będzie można też wybrać kurs stosowny do umiejętności, bo wiadomo, że nie w każdej miejscowości będzie to taki sam poziom językowy – mówi Joanna Hassa z TSKN.

Pozostałe dotychczasowe warunki i zasady organizacji kursów pozostają jednak bez zmian. Uczestnicy kursów płacą 160 złotych, a płacący składki członkowie TSKN otrzymują zniżkę i płacą tylko 100 zł za cały kurs. Opłatę należy uiścić bezpośrednio na konto TSKN: 35 1050 1504 1000 0024 2358 2564. Kurs języka niemieckiego trwa 24 godziny lekcyjne i odbywa się w małych grupach. Spotkania są organizowane dwa razy w tygodniu. Z kursów mogą korzystać przede wszystkim członkowie mniejszości niemieckiej, ale nie tylko.

adur