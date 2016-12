Zaledwie na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia w stolicy Niemiec zdarzyła się tragedia. Samochód ciężarowy z niepohamowaną siłą wjechał na teren przedświątecznego kiermaszu nieopodal Kościoła Pamięci Cesarza Wilhelma, przy czym zginęło 12 osób, a 48 odniosło obrażenia.

Sprawcą był ponoć 23-letni Pakistańczyk, który tuż po dokonaniu zamachu oddalił się z miejsca przestępstwa i udało się go aresztować tylko dzięki odwadze jednego z naocznych świadków, który udał się za nim w pościg. Natychmiast został przekazany federalnemu prokuratorowi generalnemu, który prowadzi dochodzenie w sprawie.

Sprawca

Jak donoszą niemieckie media, domniemany sprawca w tym roku przybył do Niemiec jako uchodźca, aczkolwiek nie mamy jeszcze ostatecznego potwierdzenia tej informacji. Niemniej, na konferencji prasowej zorganizowanej we wtorek kanclerz Angela Merkel stwierdziła, że tego rodzaju przypadki są szczególnie trudne do zniesienia: „Byłoby to czynem szczególnie ohydnym wobec licznej rzeszy Niemców, którzy na co dzień angażują się w świadczenie pomocy uchodźcom, a także wobec licznej rzeszy osób, które rzeczywiście potrzebują naszej pomocy i starają się integrować w naszym kraju” – powiedziała Angela Merkel. Co do możliwych motywów czynu policja nie udzieliła dotychczas żadnych informacji, podając natomiast do wiadomości, że sam podejrzany zaprzecza, że czyn popełnił.

Ofiary

Kiermasz bożonarodzeniowy na placu Breitscheida zalicza się do najpopularniejszych w Berlinie, przez co nie można wykluczyć, że wśród ofiar śmiertelnych oraz osób, których część odniosła ciężkie obrażenia, mogą znajdować się obcokrajowcy. Do chwili zamknięcia bieżącego numeru „Wochenblatt.pl” nie podano informacji na temat obywatelstwa ofiar i poszkodowanych, wiadomo jednak, że wśród zabitych znajduje się jeden obywatel Polski. Był nim kierowca polskiej firmy spedycyjnej, który został napadnięty przez zamachowca w celu użycia jego ciężarówki do popełnienia tej zbrodni.

Upamiętnienie

Szefowie państw i rządów przekazali wyrazy współczucia, zaś we wtorek wieczorem w Kościele Pamięci usytuowanym nieopodal miejsca popełnienia czynu zostało odprawione nabożeństwo w intencji ofiar, w którym oprócz urzędującego burmistrza Berlina Thomasa Müllera uczestniczyli przedstawiciele rządu RFN.

Rudolf Urban