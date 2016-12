Jeszcze niedawno w obliczu problemów finansowych mniejszości niemieckiej (MN) mówiło się o zamykaniu kół DFK, obecnie coraz więcej z nich dopiero się rodzi. Wyjątkowo jasnym punktem na tym polu jest stworzenie DFK Opole-Centrum, które oficjalnie założono 15 grudnia.

– Potrzeba założenia tego koła wynikła ze strony ludzi, gdyż wydaje mi się, że są w centrum Opola ludzie, którzy czują się z niemieckością związani i chcą się wokół tej niemieckości spotykać – powiedziała podczas spotkania założycielskiego koła nowa przewodnicząca Joanna Hassa, która mieszka w Opolu i pełni rolę rzecznika prasowego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Hassa została przewodniczącą jednego z niewielu kół DFK w całej Polsce, które działają w centrach dużych miast, większość pozostałych organizacji MN skupiona jest raczej wokół wiosek i małych miejscowości. Zdaniem Hassy fakt, że właśnie w centrum miasta wojewódzkiego, jakim jest Opole, utworzone zostało DFK, „jest wyznacznikiem dla całej MN”, gdyż „koło ma pomóc wizerunkowo, ponieważ jesteśmy aktywnymi ludźmi i chcemy to pokazać” – podkreślała przewodnicząca.

Joanna Hassa od samego początku nie ukrywa, że chce działać na rzecz konkretnej grupy docelowej, którą widzi w zainteresowanych kulturą niemiecką mieszkańcach ścisłego centrum Opola. Twierdzi, że „wprawdzie są tu organizacje, które robią projekty dla wszystkich, ale są też ludzie, którzy oczekują, że zrobi się coś tylko dla nich – i tym oczekiwaniom chcemy wyjść naprzeciw”. Inicjatywę założenia DFK Opole-Centrum chwali także polityczna reprezentacja MN w mieście. Radny Opola Marcin Gambiec podkreśla, że koło zapełnia pewną niszę, która już od dawna wymagała uwagi: – Mamy obrzeża miasta dosyć ciasno zapełnione kołami DFK, natomiast centrum pozostawało puste. Dlatego wyjątkowo mnie cieszy, że to ósme koło właśnie powstało w centrum. Ma to swoją symbolikę, gdyż ta organizacja powstaje akurat na 800-lecie Opola – przyznaje Gambiec. Gambiec podkreśla, że do podstawowych zadań koła centrum powinna należeć „dbałość o niemiecką kulturę i język w centrum miasta”. Mówi, że bardzo wiele osób zwracało mu w przeszłości uwagę na brak odpowiedniego nacisku na niemieckie akcenty, jeśli chodzi o ścisłe centrum Opola, a przecież jest w nim wiele niemieckich pozostałości, które dla miasta mogą być chlubą.

Co prawda nowe DFK dopiero się narodziło, jednak niektórzy już widzą w nim rolę lidera. Zaangażowana w jego powstanie Sandra Cierniak ma nadzieję, że nowe koło wpisze się w strategię konsolidacji opolskich DFK: – Chciałabym, aby to koło było czymś w rodzaju komórki scalającej wszystkie koła w mieście, abyśmy nie byli rozsiani, ale jednolici i aby pomogło nam lepiej się kontaktować i komunikować – mówiła Cierniak.

DFK Centrum będzie miało siedzibę przy ulicy Konopnickiej 6.

Łukasz Biły