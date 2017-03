Zapraszamy do zapoznania się z kolejną częścią z cyklu wydawniczego Archiwum Historii Mówionej. W publikacji oddajemy głos dwudziestu osobom, które wspominają swoje lata szkolne i życie rodzinne zarówno przed II wojną światową, jak i po jej zakończeniu. Druga część książki to relacje dotyczące wykonywanej pracy na roli i w zakładach przemysłowych. We wspomnieniach osób starszych ta historia ożywa na nowo, pobudzając naszą wyobraźnię i pozwalając nam na zobrazowanie codziennego życia mieszkańców dawnego Górnego Śląska. Publikacja pod tytułem „Nauka i praca – IV tom Archiwum Historii Mówionej“ jest dostępna w naszych biurach w Gliwicach i Opolu.

Wie laden Sie dazu ein, sich mit dem nächsten Band aus der Verlagsreihe des Archivs der gesprochenen Geschichte bekannt zu machen.Wir haben in dieser Publikation zwanzig Menschen zu Wort kommen lassen. Sie blicken auf ihre Schuljahre und ihr Familienleben vor und nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Im zweiten Teil des Buches finden Sie Erlebnisberichte im Zusammenhang mit der Arbeit auf dem Lande und in Industriebetrieben. In diesen Erinnerungen der Menschen erwacht die Geschichte zu neuem Leben, sie regt unsere Vorstellungskraft an und gewährt uns Einblicke in den Alltag der Menschen im einstigen Oberschlesien. Die Veröffentlichung unter dem Titel „Lernen und Arbeiten – Band 4 des Archivs der gesprochenen Geschichte“ ist in unseren Büros in Gleiwitz und Oppeln erhältlich.

HDPZ