Die Deutschen aus Grünberg wissen wie man Feste feiert. Schon fast legendär ist ihr Weinfest, während dem man sich sowohl an guter Stimmung, wie auch an deutscher Kultur erfreuen kann. Gute Stimmung gab es auch am 27. Mai beim großen Maifest in der Ortschaft Mühlbock (Ołobok).

„Das Wetter haben wir bestellt, deswegen gibt es keine andere Möglichkeit, als das es eine gelungene Feier wird“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Minderheit in Grünberg Bolesław Bernaczek noch vor dem Fest. Wie aktiv er und sein Verein sind, zeigt die Tatsache, dass man das Maifest am Samstag veranstaltet hat und noch am Vortag in Breslau bei der Verbandsratssitzung des Verbandes der deutschen Gesellschaften war.

Spaß und gute Laune

Nicht nur das schöne Wetter „habe man für das Fest bestellt“, der Grünberger Verein ist bekannt für Spaß und gute Laune bei all seinen Veranstaltungen. Diese wollten sich sowohl die Mitglieder wie auch befreundete Menschen nicht entgehen lassen, und so hat man für die Fahrt in das fast 40 Kilometer entfernte Mühlbock einige Busse bestellt, die mit Liebhabern deutscher Kultur gefüllt waren. Die besonders schöne Landschaft im kleinen Dorf des Lebuser Landes machte das Projekt vielen Teilnehmern angenehm. Was für die Grünberger charakteristisch ist: Die gute Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltung. Deswegen durfte weder bei der Veranstaltung noch beim Projekt selber u.a. der Gemeindevorsteher der Gemeinde Skąpe nicht fehlen.

Was waren das für Angebote, die für eine Teilnahme entscheidend waren? Vor allem ein für Grünberg charakteristischer Mix von Moderne und Tradition. Während die Besucher von einem Experten in Sachen Geschichte der Gemeinde vieles über die Region Skąpe erfahren haben, durfte man sich danach auch an Auftritten lokaler Kinder- und Jugendlichengruppen erfreuen. Ergänzt wurde das alles – wie Bolesław Bernaczek sagt – „natürlich“ durch den Auftritt der „Grünberger Band“, in der junge Mitglieder des Vereins gemeinsam auf verschiedene Art musizieren. Beendet wurde das Fest mit einem gemeinsamen Lagerfeuer.

Stolz auf das Diktat

Das Treffen in Mühlbock war aber nicht nur eine Gelegenheit um gemeinsam zu feiern, sondern auch um die Arbeit des Vereins in den letzten Monaten zusammenzufassen. Wie Bolesław Bernaczek zugibt, sei man „auf das große Deutschdiktat besonders stolz“. Schon in den Vorjahren haben zahlreiche Jugendliche in verschiedenen Alterskategorien am Diktat teilgenommen. Bemerkenswert sei – nach Bernaczek – dass es sogar Jugendliche in Grünberg gibt, die „ein solch schwieriges Diktat fehlerfrei schreiben können“. Im Lob gibt sich der Vorsitzende aber auch etwas bescheiden, jedoch umso mehr ist er von den Leistungen der Teilnehmer begeistert: „Ich habe mich auch am Diktat versucht, aber einige Fehler habe ich schon gemacht“, gibt Bernaczek zu.

Die Krönung der Leistung der Deutschen aus Grünberg in den kommenden Monaten ist ein Besuch deutscher Auslandsvertreter im Sitz des Vereins in der nächsten Zeit. Auf die noblen Gäste freut sich Bolesław Bernaczek bereits und wolle sie sich auf keinen Fall „langweilen lassen“.

Łukasz Biły