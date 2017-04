Los zniszczonego cmentarza na ul. Wrocławskiej w Opolu już od lat spędza sen z powiek członkom mniejszości niemieckiej. Do tej pory jednak niewiele udało się zrobić, żeby uratować pozostałe tam jeszcze pomniki i nagrobki przed zniszczeniem, a całą nekropolię – przed całkowitym zapomnieniem. Zmienić to ma projekt TSKN, który pełną parą rusza już w najbliższy weekend.

Jeszcze w 2015 roku członkowie mniejszości niemieckiej złożyli do budżetu obywatelskiego projekt pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”, którego celem było propagowanie wiedzy o tej wyjątkowej opolskiej nekropolii. – Przyznano nam wówczas 50 tys. złotych – mówi Joanna Hassa, jedna z pomysłodawczyń projektu, przewodnicząca DFK Opole Centrum.

Jednym z planów i założeń projektu było powstanie portalu poświęconego cmentarzowi na ul. Wrocławskiej. – Na portalu będzie można znaleźć informacje dotyczące tego, kto i gdzie jest dokładnie pochowany, będą stosowne grafiki, które to obrazują. Będą tam też historie i życiorysy tych ludzi, który tam znaleźli swój ostatni spoczynek. Przygotowaniem portalu zajęli się dr Gerhard Schiller i dr Joanna Filipczyk z Muzeum Śląska Opolskiego – wyjaśnia Joanna Hassa. Na bazie tych opracowań powstała też publikacja poświęcona opolskiej nekropolii. Zarówno portal, jak i książka zostaną zaprezentowane 22 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.30. – Zaprosiliśmy na nie pana Paula Schichtę, byłego radnego miejskiego, który opowie nam historię swojej rodziny. Przyjedzie też James Powri, który jest potomkiem Henriego Powriego, żołnierza irlandzkiego, który służył w batalionie wojsk brytyjskich stacjonujących w Opolu i tutaj zginął. Został pochowany właśnie na cmentarzu na ul. Wrocławskiej – mówi Joanna Hassa. Dzień później, czyli 23 kwietnia, planowany jest spacer z przewodnikiem po nekropolii.

A. Durecka

***

Der verwahrloste Friedhof an der ul. Wrocławska in Oppeln bringt Mitglieder der deutschen Minderheit schon seit Jahren um den Schlaf. Bis jetzt konnte dennoch nur wenig getan werden, um die dort noch verbliebenen Gräber, Grabsteine und Grabmäler vor dem Verfall und die Nekropole vor dem völligen Vergessen zu retten. Ein Projekt der SKGD, das bereits am kommenden Wochenende mit Volldampf startet, soll dies nun ändern.

Noch im Jahr 2015 reichten Mitglieder der deutschen Minderheiten beim Bürgerhaushalt ein Projekt unter dem Motto „Vor dem Vergessen bewahren” ein. Ziel war es, das Wissen über diese besondere Oppelner Nekropole zu verbreiten. „Uns wurden damals 50.000 Złoty gewährt“, sagt Joanna Hassa, eine Ideengeberin des Projekts und Vorsitzende des DFK Oppeln-Mitte.

Zum Konzept des Projekts gehörte ein Internetportal über den Friedhof an der ul. Wrocławska. „Auf dem Portal werden Informationen darüber zu finden sein, wer wo genau begraben ist, mit entsprechenden Grafiken, die das veranschaulichen. Hinzu kommen auch Lebensgeschichten von Menschen, die dort ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Mit der Erstellung des Portals befassen sich Dr. Gerhard Schiller und Dr. Joanna Filipczyk vom Museum des Oppelner Schlesiens“, so Joanna Hassa. Basierend auf dieser Arbeit ist auch eine Publikation zur Oppelner Nekropole entstanden. Sowohl das Portal, als auch das Buch werden nun am 22. April in der Oppelner Stadtbücherei vorgestellt. Die Veranstaltung beginnt um 12:30 Uhr. „Wir haben dazu Herrn Paul Schichta eingeladen, einen ehemaligen Stadtrat, der uns die Geschichte seiner Familie erzählen wird. Kommen wird auch James Powri, ein Nachkomme von Henri Powri, eines irischen Soldaten, der in einem während der Abstimmungszeit in Oppeln stationierenden britischen Bataillon diente und hier ums Leben kam. Begraben wurde er auf dem besagten Friedhof an der ul. Wrocławska,“ sagt Joanna Hassa. Für den folgenden Tag, den 23. April, ist eine Führung über die Nekropole geplant.

A. Durecka