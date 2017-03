Verband der Schlesischen Landfrauen aus Oberglogau Weingasse lädt zur Osterausstellung ein. Es ist eines der Größten Vorhaben der Schlesischen Landfrauen. Los geht es am Sonntag um 13:00 Uhr in der Sporthalle in Oberglogau in der Kosciuszki Straße.

Frauen aus 24 Ortschaften zeigen was sie drauf haben. Auf jeden der Ostertische muss Kuchen sein und ein Mittagessenn. Getrud Drost aus dem Kreis Zuzela verrät, dass die Vorbereitungen schon lange andauern.

Maria Zmija Glombik, Vorsitzende des Verbandes Schlesischer Landfrauen, erklärt, dass

es ist jedes Jahr in einer anderen Ortschaft stattfindet: „An so einem Ort, wo es dafür Bedingungen gibt. Wir brauchen leider viel Platz, denn wenn Frauen dass alles Zeigen was die Kochen, Backen, und Braten dann kommt sehr viel zusammen . Es ist immer sehr Bunt, riecht sehr lecker und schmeckt auch. Wer möchte bekommt von uns das Kochrezept“.

Die Ostertische bei dem Verband Schlesischer Landfrauen haben nicht den Charakter eines Wettbewerbs, unterstreichtt Mariaa Zmija Glombik: „Es gibt keinen Wettbewerb. Wir sind alle Gleich, jede von uns kann sehr gut kochen. Es gäbe nicht die Möglichkeit jemanden auszuzeichnen, weil alle unser bestes geben, es geht darum uns zu integrieren und nicht schief anschauen“

Auch um musikalische Unterstützung hat der Verband der Schlesischen Landfrauen gesorgt: Um 14:00 Uhr spielt ein Blasorchesterr, eine Stunde später treten Kinderr aus dem Kindergarten Nummer 4. in Oberglogau auf. Angeboten werden auch Schlesischer Streuselkuchen und Handgemachte Osterdekorationen.

