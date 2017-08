W niedzielę o godzinie 13:00 mężczyźni z różnych stron Opolszczyzny: Krapkowic, okolic Białej, Czarnowąs czy Chrzowic przybywają do biblioteki w Przechodzie. Tu 18 miłośników gry w skata grało podczas trzech turniejów „O puchar burmistrza z okazji dni Korfantowa”.

„Taki jest tytuł, ale w Gminie Korfantów nie ma tradycji gry w skata. Przechód to taka ostatnia ostoja skata w naszej okolicy. Nawet była tu liga kiedyś” mówi Jerzy Wybraniec z Radostyni. Jego przygoda ze skatem rozpoczęła się w 1983 roku. Jak przyznaje, już w przedszkolu podejmował pierwsze próby tej gry. Natomiast w październiku wybiera się na Mistrzostwa Europy w Skacie do Wisły. Jak sam mówi, skat daje mu rozrywkę i satysfakcję: „Jak gram, to jestem rozluźniony. Nawet jak ciężko zachorowałem, to dzięki tej grze nawet nie wiem, kiedy tą chorobę przezwyciężyłem”.

Bernard Nowak z Pisarzowic wspomina „Kiedyś, to się grało w wiejskich barach. Były poustawiane stoły, i przy każdym grało się w inną grę, w psa, kopa, ale najwięcej to ich grało w skata”. Dodaje, że skat jest grą stricte myślową: „Są różne gry w karty: poker, brydż, ale to wszystko hazard, gry, w których umysł nie musi się zbytnio wysilać. W skacie jest dużo rozwiązań podobnie jak w szachach”. „Masz rację, nawet jak ma się najgorszą kartę, to można się wybronić i nie przegrać” wtóruje swojemu współgraczowi z LZS Kujawy Jerzy Wybraniec.

Sędzią turniejów w Przechodzie jest Paweł Kiszka, sekretarz opolskiego związku skata: „Spotykamy się tu sześć razy w roku i gramy. Na Opolszczyźnie mamy 176 zarejestrowanych graczy, w tym jedna pani, i oni grają w Ligach. Natomiast amatorów jest bardzo dużo. Niestety skat się starzeje. Od XVIII wieku ta gra istnieje, ale coraz mniej młodych ludzi chce się jej zasad nauczyć”. „Ja próbowałem moich synów nauczyć grać, ale nie chcieli. Mają za dużo innych atrakcji”, dopowiada inny gracz.

Kolejne turnieje skata w bibliotece w Przechodzie, tym razem o „Puchar dyrektora M. GOKSIR w Korfantowie” odbędą się 13 i 27 Sierpnia oraz 17 Września. Każdorazowo o 13:00 w Bibliotece w Przechodzie. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych. Więcej informacji w bibliotece w Przechodzie tel 77 4312626.

Poniżej wyniki klasyfikacji końcowej „O puchar burmistrza z okazji dni Korfantowa”: