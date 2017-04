Zależy Ci na swojej małej ojczyźnie, na tym, aby jej sternikiem była osoba dbająca o dobrobyt Twój, Twojej rodziny i sąsiadów, a przy tym lubisz rywalizację? Jeśli tak – wystartuj w plebiscycie „Samorządowiec Roku Mniejszości Niemieckiej” i wygraj atrakcyjne nagrody, ufundowane przez sponsora plebiscytu – niemiecka firmę AIDe z München!

Od pierwszego kwietniowego wydania „Wochenblatt.pl” do końca listopada bieżącego roku na stronie 13 publikować będziemy plebiscyt zatytułowany „Samorządowiec Roku Mniejszości Niemieckiej”. Jego celem jest wyłonienie najlepszego, najsprawniejszego i najskuteczniejszego starosty, burmistrza bądź wójta z gmin i powiatów, które zarządzane są przez reprezentantów mniejszości niemieckiej bądź są wspierani przez mniejszość niemiecką. Będzie to także znakomity barometr popularności przed przyszłymi wyborami samorządowymi – wskaże on wyraźnie, którzy z włodarzy nie tyle muszą stać się aktywniejsi, ile głośniej i dosadniej prezentować swoje osiągnięcia.

Punktacja

Zasady plebiscytu są proste. Co tydzień należy wypełniać kupony, wpisując nazwisko samorządowca, na którego dana osoba odda lub oddaje swoje głosy – w trójstopniowej skali: średni, dobry, bardzo dobry. Oznacza to, że można oceniać włodarza swojego Heimatu w skali 5 – 10 – 15 punktów. Ilość wysłanych na adres redakcji kuponów jest dowolna i żaden z nich nie zostanie pominięty! Każdy będzie doliczony do konta danego samorządowca. Oczywiście zwycięży ten, który do ostatniego w bieżącym roku listopadowego wydania naszej gazety uzbiera najwięcej punktów, które gromadzić będą do zakończenia rywalizacji. Następnie pomiędzy nadawców kuponów wysłanych na zwycięzcę rozlosujemy trzy bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmę AIDe.

REGULAMIN

Co tydzień na łamach naszej gazety publikować będziemy kupon do wypełniania. Regularnie też w każdym wydaniu „Wochenblatt.pl” prezentować będziemy czołową dziesiątkę klasyfikacji łącznej. Natomiast pełna tabela z imieniem i nazwiskiem, a także pełnioną funkcją samorządową oraz urzędem zamieszczana będzie na www.wochenblatt.pl. Statuetkę „Samorządowiec Roku” oraz trzy nagrody uczestnikom naszego plebiscytu wręczymy w towarzystwie triumfatora (starosty, burmistrza lub wójta) oraz przedstawiciela firmy AIDe na uroczystym zakończeniu plebiscytu w redakcji „Wochenblatt.pl”, co nastąpi tuż przed końcem 2017 roku. Finał ten szeroko zrelacjonujemy również na łamach naszej gazety oraz na naszej stronie www.wochenblatt.pl.

DLA GRAJĄCEGO

> Głosy na samorządowców należy wpisywać na drukowanych w naszej gazecie kuponach (kopii ksero nie uwzględniamy), które należy wysyłać na adres redakcji z dopiskiem „Samorządowiec Roku”. Termin nadsyłania kuponów podajemy co tydzień przy każdym kuponie – należy pamiętać, że liczy się data stempla pocztowego.

> Biorący udział w plebiscycie „Samorządowiec Roku” muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zespół Producencki Pro Futura.

> Warunkiem wręczenia nagród zwycięzcom jest podanie pełnych danych osobowych oraz okazanie dowodu osobistego w siedzibie redakcji „Wocheblatt.pl”.

> W plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Zespołu Producenckiego Pro Futura oraz członkowie ich rodzin.

Imię/nazwisko, funkcja, miejscowość



Józef Swaczyna, starosta, Strzelce Opolskie

Henryk Lakwa, starosta, Opole

Józef Gisman, wicestarosta, K.-Koźle

Róża Koźlik, burmistrz, Dobrodzień

Norbert Koston, burmistrz, Kolonowskie

Łukasz Jastrzębski, burmistrz, Leśnica

Sybila Zimerman, burmistrz, Zdzieszowice

Artur Tomala, burmistrz, Gorzów Śląski

Joachim Wojtala, burmistrz, Gogolin

Jan Labus, burmistrz, Ozimek

Róża Malik, burmistrz, Prószków

Andrzej Kasiura, burmistrz, Krapkowice

Tadeusz Kauch, burmistrz, Ujazd

Waldemar Czaja, wójt, Zębowice

Krzysztof Mutz, wójt, Tarnów Op.

Piotr Kanzy, wójt, Polska Cerekiew

Marcin Wycisło, wójt, Jemielnica

Waldemar Kampa, wójt, Turawa

Henryk Wróbel, wójt, Dobrzeń Wlk.

Bernard Kubata, wójt, Walce

Jerzy Treffon, wójt, Pawłowiczki

Alojzy Parys, wójt, Cisek

Florian Ciecior, wójt, Chrząstowice

Leonard Pietruszka, wójt, Komprachcice

Marian Wojciechowski, wójt, Reńska Wieś

Krystian Baldy, wójt, Łubniany

Brygida Pytel, wójt, Izbicko

Włodzimierz Kierat, wójt, Radłów

Dionizy Duszyński, wójt, Popielów

Marek Leja, wójt, Dąbrowa

Krzysztof Ficoń, wójt, Bierawa

UWAGA

Jeśli ktoś z Czytelników zagłosuje na samorządowca z ramienia mniejszości niemieckiej, który nie jest na wyżej podanej liście, to zostanie on do niej dołączony.

Krzysztof Świerc