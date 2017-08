Koncerty, warsztaty i finał konkursu piosenki niemieckiej „Superstar 2017” to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na młodych ludzi 23 września. O godz. 12.00 w Domu Expo w Opolu rozpocznie się organizowany przez opolski TSKN i Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych JugendFestivalMłodych.

– Wystartujemy tego dnia właśnie najpierw z finałem konkursu Superstar. Na scenie zaprezentują się wykonawcy, których wybrało specjalne jury na podstawie nadesłanych nagrań, oraz osoby, które w głosowaniu internetowym uzyskały najwięcej głosów. Takie głosowanie przeprowadzimy we wrześniu i trzech wykonawców z największą ilością głosów również będzie mogło zaśpiewać na naszej festiwalowej scenie – mówi Joanna Hassa z TSKN.

Scena rozśpiewana i roztańczona

Jednak scena nie będzie należała tego dnia tylko do utalentowanych amatorów. Wystąpi też słynna grupa taneczna Pech z Opola. Zaś po ogłoszeniu wyników Superstar 2017 organizatorzy zaproszą na koncerty dwóch polskich zespołów: Chwila Nieuwagi i Lobotomia. Zagra też zespół Companieros. – Z Niemiec natomiast przyjedzie do nas świetny zespół beatboxowy 4xSample Beatboxcrew. Oprócz tego, że będzie można tego dnia posłuchać ich występu, będzie też można wziąć udział w warsztatach beatboxowych i samemu sprawdzić się w tej niełatwej sztuce – mówi Joanna Hassa. Zresztą poza warsztatami beatboxowymi odbędą się też tradycyjne warsztaty wokalne, a stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae zaprosi na warsztaty twórcze. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe zorganizuje natomiast warsztaty animacji językowej. – W projekt zaangażował się Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska. Studenci tej pierwszej uczelni przygotowują warsztaty chemiczne, a koło naukowe PO pokaże swoje roboty i drony – mówi Joanna Hassa.

Okazja do poznania się

Podczas JugendFestivaluMłodych nie zabraknie również okazji do aktywności fizycznej. Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej przygotuje ściankę do wspinaczki. Będzie też okazja, żeby spróbować jazdy na monocyklach. Dla dzieci przewidziano gry i zabawy, malowanie na szkle i dmuchanie balonów. – Myślę, że naprawdę nie będzie czasu na nudę. Program jest tak różnorodny, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i o to nam chodzi. To ma być dla młodzieży okazja, żeby się nawzajem poznać, zawrzeć nowe kontakty, porozmawiać w ciekawym otoczeniu i podczas interesujących aktywności i podczas imprezy, która jest organizowana w całości przez mniejszość niemiecką – zapowiada Joanna Hassa.

Anna Durecka