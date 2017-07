Już od siedmiu lat Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych organizuje wyjazdy pielgrzymkowe do Barda Śląskiego i Wambierzyc. Również w tym roku w dolnośląskim sanktuarium nie zabrakło pielgrzymów z mniejszości niemieckiej.

– Pielgrzymka mniejszości do Barda jest już naszym stałym punktem w pielgrzymkowym terminarzu. Jedziemy tam zawsze całym autobusem, żeby naszą obecnością wesprzeć przybywających tam z całego Dolnego Śląska pielgrzymów z mniejszości niemieckiej – mówi organizatorka wyjazdu, Monika Wittek z VdG. Do Barda pielgrzymują oczywiście nie tylko członkowie mniejszości ze Śląska Opolskiego, ale też mniejszość z województwa śląskiego.

Jak podkreśla Monika Wittek, zainteresowanie pielgrzymkami jest coraz większe. – Kiedy pierwszy raz organizowaliśmy jako VdG taki wyjazd, zgłosiło się raptem 40 osób. W tym roku zabraliśmy 52 pielgrzymów, jednak wielu chętnych przyszło nam odesłać z kwitkiem, bo nie było już wolnych miejsc – mówi Monika Wittek. Mniejszość z Opolszczyzny do Barda nie przyjeżdża bynajmniej z pustymi rękami. – Zawsze zabieramy ze sobą chór albo zespół muzyczny, który wzbogaca muzycznie uroczystości. Mały koncert zespół daje po mszy na placu przed bazyliką. Jest to też okazja do zaprezentowania się innej niż zwykle publiczności – mówi Monika Wittek. W tym roku z pielgrzymami pojechał Krappitzer Chor. Po uroczystościach na pielgrzymów czekał jeszcze wypad krajoznawczy. – Zawsze planujemy jakąś atrakcję turystyczną dla naszych pielgrzymów, tym razem odwiedziliśmy Jaskinię Radochowską. Wszyscy byli zachwyceni – mówi Monika Wittek. Pielgrzymki wspiera finansowo Konsulat Niemiec w Opolu. Kolejny wyjazd już 13 sierpnia. – O 9.00 wyjeżdżamy z Opola na pielgrzymkę do Wambierzyc. Po drodze odwiedzimy zamek Żelazno – zapowiada Monika Wittek. Zgłaszać można się pod numerem telefonu 774538507.

Anna Durecka