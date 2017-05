Co dzieje się w koła DFK? Tym razem: festyn rodzinny, dzień Matki, Superstar w Kup i wiele innych ciekawostek i informacji.

Superstar w Kup

18 maja DFK Kup zorganizowało II Gminny Konkurs Piosenki Niemieckiej. W konkursie wzięło udział ponad 50 uczniów szkół podstawowych z gminy Dobrzeń Wielki (Kup, Dobrzeń Wielki, Chróścice i Czarnowąsy). Dzieci prezentowały się w różnych kategoriach wiekowych oraz wykonawczych, począwszy od solistów po duety i zespoły. Piosenka niemiecka sprawiła dużą radość nie tylko dzieciom, ale także osobom, które przyszły im kibicować. – Dzięki wsparciu wielu osób i organizacji wszystkie dzieciaki otrzymały nagrody, największą nagrodą dla organizatorów był ogromny uśmiech na twarzy naszych najmłodszych – mówi Katrin Koschny z DFK Kup. Projekt zrealizowano dzięki finansowemu wsparciu Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, które DFK Kup pozyskało w ramach projektu pt. „Wir suchen den Superstar”.



Foto: DFK Kup

Lwów i Wrocław

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu zaprasza 29 maja do udziału w projekcie pt. „Pochodzenie z Lwowa – Herkunft Breslau”. Dzisiejszy Wrocław jest nierozerwalnie związany z historią niemieckiego Breslau i polskiego Lwowa. Oba miasta przyczyniły się do powstania dzisiejszej tożsamości Wrocławia. Stąd motyw przewodni projektu. Na drugim spotkaniu, które rozpocznie się o godz. 18.00 w Barbarze, ul. Świdnicka 8c, gościć będzie wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Mariusz Hermansdorfer, z którym rozmawiać będzie prof. dr hab. Grzegorz Hryciuk z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Festyn rodzinny

DFK Pietna zaprasza wszystkich, młodszych i starszych, na festyn rodzinny 10 czerwca o godz. 17.00 do gospodarstwa agroturystycznego państwa Iścińskich „Salve Amict”. W programie: kawa, ciasto, wspólne grillowanie oraz gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.

Festyn w Krasiejowie

14 maja po nabożeństwie majowym mieszkańcy Krasiejowa udali się na dziedziniec muzeum, by wspólnie świętować Dzień Matki i Ojca, którego organizatorem było lokalne koło DFK. Po przywitaniu przewodniczący DFK Piotr Szubert zaprosił wszystkich do wspólnego biesiadowania przy muzyce Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Chrząstowic. Uroczystość, w której uczestniczyli także m.in. burmistrz Jan Labus i przewodniczący TSKN Ozimek Klaus Leschik, była połączona z ustawieniem drzewka majowego.

Foto: www.ozimek.pl

Upamiętnią ofiary obozu

Mniejszość niemiecka w województwie śląskim upamiętni 17 czerwca ofiary obozu Zgoda w Świętochłowicach. Uroczystości rozpoczną się od mszy św. o godz. 10.00 w kościele św. Pawła w Rudzie Śląskiej, później zaplanowano nabożeństwo przed pomnikiem ofiar obozu Zgoda na cmentarzu komunalnym oraz minutę ciszy pod bramą obozu w Świętochłowicach na ul. Wojska Polskiego. Tam złożone zostaną wieńce i zapalone znicze. Wystąpi również chór DFK z Katowic oraz orkiestra górnicza z Rudy Śląskiej. Szczegółowy program uroczystości wydrukujemy w następnym wydaniu „Wochenblattu”.

Zaproszenie

DFK w Wodzisławiu Śląskim zaprasza 30 maja na spotkanie poświęcone historii powojennej Rogowa. Początek o godz. 18.00 w siedzibie koła, wstęp wolny.

Dzień Matki

14 maja w kole DFK w Chrząstowicach mniejszość świętowała Dzień Matki i Ojca. Przy pełnej sali mamy obejrzały program artystyczny dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola. Wystąpił też zespół taneczny Hałas.

Foto: Rafał Bartek

Piknik majowy

W zeszłą niedzielę DFK Roszowice zorganizowało piknik majowy. Podczas imprezy swoje wokalne talenty zaprezentowały solistki: Miriam i Dany. Dziewczyny zaśpiewały znane i lubiane piosenki i szlagiery niemieckie. Oprawą muzyczno-nagłaśniającą zajęli się muzycy: pan Brunon i zespół Matt Music. Na najmłodszych czekały gry i zabawy. Podczas majowego pikniku nie mogło zabraknąć śląskiego kołocza i grilla. – Cieszymy się z tak licznego przybycia gości i zapraszamy już teraz wszystkich na nasze kolejne inicjatywy. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za wkład włożony w przygotowania. Jesteście niezawodni! – dziękowała przewodnicząca koła, Joanna Szarek-Tomala.

