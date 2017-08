Co dzieje się w koła DFK? Tym razem: Dzień Kultury Niemieckiej i wiele innych ciekawostek i informacji.

Turniej kręglowy

Zarząd koła DFK Roszowice serdecznie zaprasza 3 września na turniej kręglowy z nagrodami. Organizatorzy zapewniają przejazd i poczęstunek. Rywalizować będzie można w dwóch kategoriach: dorośli i rodzina. Koszt uczestnictwa: 10 zł dla członków DFK i 15 zł dla sympatyków. Termin zgłaszania drużyn upływa z dniem 25 sierpnia. Ilość miejsc jest ograniczona, organizatorzy zapraszają jednak również osoby spoza Roszowic. Część torów jest przystosowana do możliwości dzieci. Więcej informacji u przewodniczącej koła Joanny Szarek-Tomali.

Wycieczka z DFK

W niedzielę 3 września koło DFK z Toszka wyrusza na kolejną wyprawę, tym razem na Dolny Śląsk. W programie m.in. zwiedzanie Kościoła Pokoju w Jaworze i ruin zamku w Bolkowie. Wszystkich zainteresowanych udziałem członków i sympatyków toszeckiego DFK organizatorzy proszą o kontakt mailowy: dfk.tost@onet.eu.

Foto: Wikipedia, Sławomir Milejski

Dzień Kultury Niemieckiej

TSKN województwa śląskiego oddział Katowice zaprasza 10 września od godz. 14.30 na Dzień Kultury Niemieckiej. Impreza odbędzie się w Miejskim Domu Kultury Szopienice-Giszowiec (plac Pod Lipami 1). W programie występ Tirol Band, zespołów Play i New For You, a także chóru DFK. Impreza jest finansowana przez Konsulat Niemiec w Opolu.

Wyjazd na Dolny Śląsk

TSKN w województwie śląskim organizuje od 27 do 29 sierpnia wyjazd na Dolny Śląsk w związku z 500-leciem reformacji i 750-leciem beatyfikacji św. Jadwigi. W programie wyjazdu znalazło się zwiedzania sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, Kościoła Pokoju w Jaworze, kościoła Wang w Karpaczu, Jeleniej Góry itd. Udział w wyjeździe kosztuje 180 złotych. Wyjazd odbędzie się z przystanków w Gliwicach i Raciborzu. Można się zgłaszać w biurze TSKN w Raciborzu: biuro@dfkschlesien.pl, tel. 32 / 415 51 18. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Poszukiwany asystent

DFK Opole-Centrum poszukuje osoby zainteresowanej stypendium w ramach programu asystentów kultury Instytutu ds. Współpracy Kulturalnej z Zagranicą (IfA). Zakres obowiązków: realizacja projektów i inicjatyw kulturalnych z okazji 800-lecia Opola. Wymagania: bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, wykształcenie minimum średnie, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych, dyspozycyjność, kreatywność, doświadczenie w pracy projektowej, umiejętność pracy w zespole, wiedza z zakresu mniejszości niemieckiej. DFK oferuje dwumiesięczne stypendium, elastyczny czas pracy (25–30 godzin tygodniowo) i stypendium w wysokości 500 euro miesięcznie. Więcej informacji: joanna.hassa@tskn.vdg.pl.

Szukają książki

DFK Gosławice szuka do swojej mniejszościowej biblioteki książki pt. „Szlakiem pięknych górnośląskich wsi Stare Siołkowice, Popielów i Chróścice”, autor: dr Otto Spisla. Przewodniczący DFK Ernst Mittmann informuje, że koło jest gotowe dokonać zakupu za kwotę 50 złotych lub dokonać wymiany na inną pozycję. Więcej informacji pod numerem telefonu 77 457 77 95.

adur