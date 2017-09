Co aktualnie dzieje się w kołach mniejszości niemieckej na Górnym Sląsku?

Pielgrzymka mniejszości

W minioną niedzielę odbyła się ostatnia tegoroczna pielgrzymka mniejszości narodowych. Jest ona organizowana od wielu lat i biorą w niej udział koła DFK z całego Śląska. Wierni modlili się w Zlatych Horach, w sanktuarium Mariahilf. Jak co roku wiele kół zorganizowało własne autobusy, a niektóre grupy przywiozły też swoje sztandary. W pielgrzymce wzięło udział m.in. DFK Toszek, które po uroczystej mszy i nabożeństwie udało się jeszcze do Wierzchu, rodzinnej parafii słynnego księdza Johannesa Chrząszcza. Na miejscu pielgrzymi mieli okazję wysłuchać koncertu zespołów wokalnych Con Colore i Solaris.

Zapisy na kursy

TSKN przypomina, że 22 września upływa termin zgłaszania udziału w kursach języka niemieckiego, organizowanych przez mniejszość niemiecką. Zgłoszenie możliwe jest jedynie drogą internetową na www.tskn.vdg.pl.

Kurs języka niemieckiego

Mniejszość niemiecka w Bytomiu zaprasza na konwersacje języka niemieckiego pod hasłem „Niemiecki jest łatwy”. Pierwsze spotkanie odbyło się 12 września, przed uczestnikami jeszcze dziewięć spotkań. Następne odbędzie się 16 września w siedzibie DFK Bytom Centrum przy ul. Powstańców Warszawskich 13/8. Konwersacje potrwają do końca roku, udział jest bezpłatny. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 16.30. Więcej można się dowiedzieć pod numerem telefonu 322828534.

Prelekcje z historii

DFK Bytom rozpoczyna od 22 września cykl prelekcji o historii Niemiec pod hasłem „Historia Niemiec w XX wieku”. Pierwsze spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w siedzibie DFK i będzie poświęcone pochodzącym ze Śląska niemieckojęzycznym pisarzom. O budynkach z niechlubną przeszłością posłuchać będzie można natomiast 6 października. Szczegółowy program cyklu prelekcji dostępny jest na facebookowym profilu „Mniejszość niemiecka w Bytomiu”. Udział w wykładach jest bezpłatny. W tym roku odbędzie się w sumie dziewięć spotkań z tego cyklu. Wszystkie będą się rozpoczynać o godz. 16.30. Współorganizatorem cyklu jest Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej.

Kurs w Żorach

DFK Żory zaprasza na kurs języka niemieckiego. Nauka w małych grupach, na wszystkich poziomach, w każdym w wieku, terminy do uzgodnienia. Więcej informacji pod numerem telefonu 880 271 069.

Wieczór filmowy

DFK Świercze zaprosiło 3 września na wieczór filmowy pod wiatą. Od godz. 20.00 członkowie DFK i mieszkańcy wsi mogli obejrzeć komedię pt. „Miłość z przedszkola”. Organizatorzy zapewnili również poczęstunek w postaci pizzy dla wszystkich i napoje.

Zajęcia z języka niemieckiego

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu zaprasza do udziału w zajęciach z języka niemieckiego dla dorosłych i dzieci. Zajęcia językowe będą organizowane na poziomie znajomości języka: A0, A1+, B2, a konwersacje – na poziomie C1. Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem lub kontynuacją nauki na kursach NTKS zaprasza do kontaktu i zapisów. Spotkanie organizacyjne dla kursantów pani Bernadety Szyszki (poziom A1+, B2 oraz C1) odbędzie się 25 września o godz. 18.00 w siedzibie NTKS. Informacja o terminie spotkania organizacyjnego dla kursantów Zofii Molińskiej pojawi się niebawem na stronie internetowej www.ntkswroclaw.vdg.pl.

Krupniokfest

DFK Bargłówka (województwo śląskie) zorganizowało 2 września szósty już Krupniokfest. Impreza jest co roku organizowana na pamiątkę założonego przez mniejszość skansenu, który jest systematycznie wzbogacany o nowe eksponaty. Impreza też co roku jest bogatsza zarówno w potrawy związane z wyrobami masarskimi regionu, jak również pod kątem bogactwa kulturowego. Połączone orkiestry dęte, z których jedna należy do DFK Bargłówka, dały okolicznościowy koncert.

Wycieczka z DFK Ruda

DFK Ruda zaprasza 7 października do udziału w wycieczce do Muzeum Chleba w Radzionkowie i Domu Kawalera w Świerklańcu. Wyjazd o godz. 10.00 z parkingu przy ul. Hallera. W programie: prelekcja na temat obyczaju domowego pieczenia chleba, zwiedzanie, pieczenie bułek i zapoznanie się z niemieckim nazewnictwem sprzętów. O godz. 14.00 wyjazd na obiad do pierogarni. Następnie prelekcja o obyczajach i tradycjach związanych z polowaniami – w Domu Kawalera w Świerklańcu, zwiedzanie i spacer po parku. Powrót planowany około godz. 18.00.

Zaproszenie na Oktoberfest

DFK Stolarzowice zaprasza na Oktoberfest, który odbędzie się w sobotę 30 września od godz. 18.00 w restauracji Scena w Górnikach. Koszt biletu: 90 złotych od osoby. Zapisy w biurze DFK lub pod numerem telefonu 730 902 312. Ilość miejsc ograniczona.

adur