Co dzieje się w koła DFK? Tym razem: Oktoberfest w Krośnicy, Kartoffelfest w Reńskiej Wsi, święta z Anetą i Norbertem i wiele innych ciekawostek i informacji.

Dożynki w NTKS

20 września Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu obchodziło dożynki. Z okazji święta biblioteka NTKS została kolorowo przystrojona owocami, warzywami, chlebem, a nawet zrobionym z kłosów pszenicy krzyżem. Świętowanie rozpoczęło się od występu chóru Die Heimatsänger, który przygotował pieśni związane z dożynkami. Następne zebrani wysłuchali wykładu na temat imprez związanych z winem na terenie Polski i Niemiec. Potem na wszystkich czekał poczęstunek z kawą i ciastem. Każdy z gości mógł zabrać ze sobą do domu jabłko.

Święta z Anetą i Norbertem

Duet Aneta i Norbert oferuje kołom DFK i nie tylko bogaty muzyczny program bożonarodzeniowy. Kto chciałby zaprosić muzyków na imprezę bożonarodzeniową do swojego koła DFK, na jarmark bożonarodzeniowy lub na uroczystość kościelną, ten będzie miał okazję wysłuchać najpopularniejszych niemieckich i polskich pieśni adwentowych i kolęd. Szczegóły można ustalić telefonicznie: Aneta Lissy-Kluczny: 668 400 209, Norbert Rasch 666 886 621.

Oktoberfest w Krośnicy

Na Oktoberfest i koncert powiatowej niemieckiej piosenki zaprosiło w miniony weekend koło DFK w Krośnicy. Imprezowanie rozpoczęło się już w sobotę od turnieju piłki nożnej i drugich urodzin Niemieckojęzycznej Szkółki Piłkarskiej Miro. Później odbył się turniej skata o „Puchar Króla Piw” oraz bicie rekordu we wspinaczce na skrzynkach po piwie. Gwiazdą wieczoru były Claudia i Kasia Chwołka. Zagrała też Glogovia Brass i zespół Lovers. W niedzielę odbyła się natomiast parada orkiestr dętych z mażoretkami ulicami wsi. Potem orkiestry grały przeboje muzyki rozrywkowej. Od 16.00 występowało Echo Krośnicy, potem Blaskapelle Świbie. O 18.00 wystąpiła gwiazda wieczoru: Markus z Niemiec. Na koniec był pokaz sztucznych ogni. Dwudniowa impreza została sfinansowana przez Konsulat Niemiec w Opolu oraz polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a fundusze przekazał opolski TSKN.

DFK Chrzelice w podróży

Na początku września DFK Chrzelice zorganizował wycieczkę w Bieszczady, w której uczestniczyli członkowie kół mniejszości niemieckiej z gminy Biała, a także z innych gmin. W pierwszym dniu wyjazdu grupa zwiedziła cerkiew oraz klasztor sióstr nazaretanek w Komańczy, w którym przebywał internowany przez władze PRL prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. W drugim dniu członkowie DFK zwiedzali okolice Jeziora Solińskiego, po którym to malowniczym akwenie następnie płynęli statkiem. Potem odbył się przejazd kolejką wąskotorową (ok. 15 km). Wieczorem uczestnicy bawili się przy ognisku i muzyce life w wykonaniu słynnego bieszczadzkiego Zakapiora. W niedzielę wycieczkowicze zwiedzali zamek w Łańcucie i skansen w Sanoku. Wycieczka była bardzo udana, co stwierdzili zgodnie uczestnicy i organizatorzy.

Foto: DFK Chrzelice

Kartoffelfest w Reńskiej Wsi

DFK Reńska Wieś zaprasza 10 października na święto kartofla, czyli Kartoffelfest, który rozpocznie się o godz. 16.00 w sali DFK. Organizatorzy zapraszają wyłącznie członków DFK. W programie – poza miłą atmosferą – muzyczne występy i poczęstunek. Wpisowe wynosi 15 złotych.

