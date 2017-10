Co dzieje się w koła DFK? Tym razem: Wycieczka rowerowa i wiele innych ciekawostek i informacji.



Warsztaty plastyczne w Toszku

DFK Toszek od 21 października zaprasza na kolejny cykl warsztatów plastycznych dla dzieci. Spotkania odbywać się będą w soboty o godzinie 9.15 – tak aby zainteresowanym umożliwić także udział w niemieckim kursie sobotnim. Terminy i tematy zajęć: 21 października – „Niby nic, a jednak dzieło!”, inspiracja pierwszą na świecie abstrakcją Wassilego Kandinsky’ego; 4 listopada: „Miasto śniących książek” – inspiracja literaturą i ilustracjami Waltera Moersa; 18 listopada: „Pomnik człekokota” / „Ptaki-dziwaki” – inspiracja twórczością Otmara Alta. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział swoich dzieci można zgłaszać osobiście w biurze DFK albo mailem: dfk.tost@onet.eu.

Foto: DFK Toszek

Wycieczka rowerowa

Członkowie koła DFK Szczedrzyk i Pustków na rowerach zwiedzili sąsiednią gminę. W wypadzie uczestniczyło 50 osób. Przed wyjazdem o godzinie 10.00 omówiono znaczenie najstarszej drogi prowadzącej z dawnego Szczedrzyka do Dębia. Potem uczestnicy ruszyli rowerami do leśnych wzgórz o nazwie „Bonkowe Berge”. Tam odczytano tekst nauczyciela z Niwek w latach trzydziestych XX wieku Johanna Ochlasta zatytułowany „Spojrzenie w dolinę Małej Panwi”. Po godzinnej jeździe wszyscy dotarli do rezerwatu „Srebrne Źródełka”. Tam wysłuchano podań i legend związanych z tym miejscem i przebiegającym niedaleko szlakiem solnym. Potem wycieczkowicze udali się do „Trzech mostów”, gdzie zapoznano się z historią cystersów na Śląsku. W Dańcu rowerzyści odwiedzili Izbę Muzealną Konrada Mientusa. Dalej ruszyli przez Dąbrowice aleją starych drzew do Dębia, po drodze zapoznając się z historią jednego z najstarszych nadleśnictw na Śląsku. W Dębiu zwiedzili neobarokowy kościół pątniczy św. Rocha. W Dębskiej Kuźni odbył się grill. Do Szczedrzyka członkowie DFK wrócili przez Niwki po pokonaniu ponad 32 kilometrów. Rajd odbył się w ramach programu VdG „Ożywienie domów spotkań”.

Foto: www.ozimek.pl

Zaproszenia

DFK Racibórz zaprasza 21 października na wycieczkę do Zabrza. Koszt udziału to 50 złotych (w tym: przejazd autokarem, obiad, bilety wstępu). W programie: zwiedzanie zabytkowej kopalni „Guido”, spotkanie z członkami Koła DFK Zabrze Biskupice. Natomiast 11 października raciborska mniejszość zaprasza do swojej siedziby na jesienne spotkanie. Początek o godz. 17.00. Koszt udziału: 10 złotych.

adur