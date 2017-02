Co dzieje się w koła DFK? Tym razem: Zaproszenie na „Schlagertanz”, Wyjazd do Zawoi, Wyróżnienie dla Helmuta Paisdziora i wiele innych ciekawostek i informacji.

Pracowity początek

Od początku roku DFK w Otmicach nie próżnuje. 23 stycznia w kole odbyło się spotkanie historyczne poświęcone wydarzeniom stycznia 1945, związanym z wkroczeniem do Otmic Armii Czerwonej. Okoliczności te przybliżył zebranym historyk hobbysta Krzysztof Ralla. 29 stycznia DFK zorganizował w świetlicy spotkanie sprawozdawcze, połączone z Dniem Babci i Dziadka. W jego trakcie podsumowano działalność koła DFK Otmice, omawiano też plany na rok 2017. W spotkaniu wzięła udział wójt gminy Brygida Pytel oraz szef gminnego DFK Hubert Grabowski. W trakcie spotkania podziękowano za długoletnią aktywność Krzysztofowi Ralli oraz Dorocie Gluck. Już 2 lutego w DFK Otmice kolejne spotkanie dla uczących się języka niemieckiego, czyli „Unterhaltung in Deutsch”. Początek o godz. 18.00.

Zaproszenie na „Schlagertanz”

Mniejszość niemiecka w Prószkowie zaprasza 18 lutego na zabawę taneczną „Schlagertanz” do sali Rumcajs w Przysieczy. Bilety w cenie 125 złotych od pary. Informacje u przewodniczących DFK.

Wyróżnienie dla Helmuta Paisdziora

Helmut Paisdzior, jeden z najbardziej zasłużonych dla mniejszości niemieckiej działaczy, były poseł MN na Sejm, a także założyciel struktur mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie, otrzymał w minionym tygodniu Platynowy Laur, wyróżnienie Opolskiej Izby Gospodarczej, w kategorii „Pro Publico Bono”. Paisdzior jest również pomysłodawcą i współzałożycielem Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Dyżur przewodniczącego

Pierwsze spotkanie przewodniczącego TSKN Rafała Bartka w nowym roku w lokalnych strukturach mniejszości niemieckiej odbędzie w Lublińcu. Dyżur rozpocznie się 10 lutego o godz. 16.00 w siedzibie DFK przy ul. Piłsudskiego 9. Przewodniczący zaprasza na spotkanie wszystkich członków DFK z okolic Lublińca.

Zebranie w Lubieszowie

W niedzielę 29 stycznia w świetlicy TSKN w Lubieszowie odbyło się zebranie sprawozdawcze TSKN, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności koła za rok 2016. Członkowie DFK dyskutowali również o planach na przyszłość. W drugiej części świętowano Dzień Babci i Dziadka. Przed seniorami wystąpiły dzieci z przedszkola w Lubieszowie i grupa wokalna świetlicy TSKN. Po niej seniorzy sami śpiewali do późnych godzin wieczornych.

Spotkanie noworoczne

22 stycznia w sali DFK w Zawadzkiem przy ulicy Dębowej 11 odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne dla członków i przyjaciół Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Podczas uroczystego spotkania przewodniczący DFK Zawadzkie Jan Stanek wygłosił krótkie przemówienie, w którym podziękował wszystkim zaangażowanym w działalność DFK.

Wyjazd do Zawoi

DFK w Wodzisławiu Śląskim zaprasza w dniach 23 i 24 lutego na wyjazd do Zawoi. W programie: zwiedzanie zamku w Suchej Beskidzkiej, zamku w Żywcu, zwiedzanie Muzeum Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu oraz kulig. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lutego lub do wyczerpania wolnych miejsc. Koszt udziału wynosi 260 złotych. W cenie: przejazd autokarem, nocleg ze śniadaniem, dwa obiady, kulig z poczęstunkiem oraz bilety wstępu.

adur