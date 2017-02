Co dzieje się w koła DFK? Tym razem: Jugendbox przedstawia Troję, Babski Comber w Brożcu, Rosenmontag w Smolarni, Zebranie w Szczedrzyku i wiele innych ciekawostek i informacji.



Jugendbox przedstawia Troję

Koło Mniejszości Niemieckiej z Gogolina zaprosiło mieszkańców okolicy do Gminnego Ośrodka Kultury na przedstawienie teatralne pt. „Troja – inna wersja”. Spektakl odbył się 4 lutego, a został przygotowany przez młodzież z klasy 2G Dwujęzycznego Gimnazjum w Krapkowicach w ramach projektu Jugendbox-DFK Gogolin, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec. Młodzież przygotowała spektakl pod okiem Agnieszki Winkler, germanistki z tejże szkoły. Spektakl został entuzjastycznie przyjęty i nagrodzony gromkimi brawami. – Uczniowie mogą być dumni ze swojego poziomu znajomości języka niemieckiego, którego uczą się w szkole, jak i wyniesionego z domu – mówi Krystian Polański z DFK Gogolin.

Karnawał w Kup

DFK w Kup i zespół Kupskie Echo zapraszają 25 lutego na babski comber do sali wiejskiej w Kup. W imprezie mogą wziąć udział wyłącznie panie. Mile widziane oryginalne przebrania. Początek o godz. 18.00. 11 lutego DFK Kup urządza natomiast zabawę karnawałową dla dzieci. Impreza rozpocznie się o godz. 16.00 również w sali wiejskiej w Kup.

Rosenmontag w Smolarni

DFK Smolarnia i restauracja Omega zapraszają 27 lutego na Rosenmontag. Początek o godz. 17.30. Zapisy u lokalnych przewodniczących DFK. Koszt 20 złotych od osoby. Zabawę poprowadzi DJ Waldek. Mile widziane przebrania, a panowie – w krawatach do obcięcia.

Zebranie w Szczedrzyku

12 lutego w Szczedrzyku odbędzie się roczne zebranie sprawozdawcze i wyborcze mniejszości niemieckiej. Początek o godz. 14.00 w Sali DFK w Szczedrzyku. Zaproszeni są wszyscy członkowie koła DFK.

Babski Comber w Brożcu

DFK Kamionka zaprasza 23 lutego na babski comber do restauracji Bawaria w Brożcu. Oprawa muzyczna: DJ Mateusz z zespołem Soprano. W programie również Sławek Dance Show. Koszt udziału to 50 złotych, płatne przy zapisie. W cenie prezent powitalny, słodki poczęstunek, atrakcyjne nagrody, gorąca kolacja, zimna płyta. Organizatorzy zapewniają transport. Szczegóły i rezerwacja pod numerem telefonu 505138347. Bilety m.in. u przewodniczącej DFK Anny Ludwig: 608890658. Początek o godz. 18.00.

Foto: DFK Kamionka

Noworoczne planowanie

W kole DFK Bytom-Śródmieście odbyło się spotkanie zarządu koła i rodziców członków zespołu Piccolo z przewodniczącym TSKN Bytom Marcinem Jaksikiem. Rozmawiano o planach na bieżący rok. W ramach działalności koła Bytom-Śródmieście i oddziału planowane są obecnie kursy sobotnie, kurs języka niemieckiego dla młodzieży, Jugendbox, warsztaty kulinarne, warsztaty malowania oraz integracja dzieci i rodziców w ramach wspólnych zajęć. Omówiono również możliwość organizowania projektów z innymi kołami, takimi jak Stolarzowice czy Bytom-Centrum.

Poszukują pracownika

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu pilnie poszukuje pracownika na stanowisko referent biurowy. Do zadań pracownika będzie należało: organizowanie bieżącej pracy biura NTKS, występowanie z wnioskami do polskich, niemieckich i innych instytucji o przyznanie środków finansowych i rzeczowych, organizacja projektów kulturalnych, młodzieżowych i społecznych skierowanych do członków stowarzyszenia, zarządzanie stroną internetową. Konieczna bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. Więcej informacji na www.ntkswroclaw.pl.

adur