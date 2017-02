Co dzieje się w koła DFK? Tym razem: Nabór do zespołów, Wieczór filmowy, Dzień Kobiet i wiele innych ciekawostek i informacji.



Dzień Babci i Dziadka

W kołach DFK świętowano w styczniu Dzień Babci i Dziadka. W Krzyżowej Dolinie na zaproszenie DFK babcie i dziadków rozbawiał Joachim Fila swoim urozmaiconym programem, w którym nie zabrakło dobrej muzyki, tańców i wesołej pogawędki. Pani Gertruda Sklorz i Paul Kokot, którzy ukończyli 80 lat, otrzymali kwiaty jako najstarsi seniorzy. Panie z zarządu DFK przygotowały dla wszystkich smaczny poczęstunek.

Wieczór filmowy

DFK Opole-Centrum zaprasza 28 lutego na pierwszy wieczór filmowy. Rozpocznie się on o godz. 18.00 w sali konferencyjnej TSKN na czwartym piętrze (ul. Konopnickiej 6). Wstęp wolny. Więcej informacji pod DFKZentrum@gmail.com.

Zebranie sprawozdawcze

W niedzielę 12 lutego odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze koła DFK w Kielczy. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski. Zarząd koła przedłożył sprawozdanie za 2016 rok oraz przedstawił plany działania na rok bieżący. Zebrani dyskutowali także o współpracy z samorządem gminnym i zarządem wojewódzkim TSKN.

Nabór do zespołów

Trzy zespoły taneczne mniejszości niemieckiej organizują w marcu nabór tancerzy do swoich zespołów. Zespół Silesia z Rozmierki zaprasza osoby, które chcą tańczyć w zespole, 3 marca do świetlicy wiejskiej w Rozmierce na godz. 18.00. W castingu mogą wziąć udział dzieci od 6. roku życia. Zespół Dialog z Dylak nabór do zespołu organizuje 10 marca w siedzibie DFK w Dylakach (ul. Fabryczna 4) o godz. 19.00. Zespół Wal-Nak chętne do tańca dzieci i młodzież od 7. roku życia wzwyż zaprasza 7 marca do sali OSP w Raszowej. Początek o godz. 17.00. Na zdjęciu zespół Silesia z Rozmierki.

Foto: Piotr Smykała

Ferie z DFK

DFK Roszowice wspólnie z sąsiednim kołem mniejszości z Nieznaszyna organizuje w tym roku atrakcje w czasie ferii zimowych. – Za nami kino bajkowe z popcornem i zabawami ruchowymi, jak i grą w piłkarzyki. Dziękujemy za tak liczne przybycie dzieci i opiekunów – mówi przewodnicząca koła DFK w Roszowicach Joanna Szarek-Tomala. 24 lutego o godz. 15.00 DFK Roszowice zaprasza jeszcze na ćwiczenia „Z zumbą gotowi na wiosnę” dla dzieci i dorosłych. Dzieci płacą 5 zł, dorośli 10 zł. Ćwiczenia poprowadzi Joanna Dudkiewicz.



Foto: DFK Roszowice

Dzień Kobiet

DFK Reńska Wieś zaprasza 9 marca na imprezę z okazji Dnia Kobiet. Początek o 17.00 w siedzibie DFK. Zapisy w biurze u pani Krystyny Niemiec w środy od godz. 9.00 do 12.00. Składka wynosi 9 zł. Organizatorzy zapewniają popołudnie w miłym nastroju przy wspólnym śpiewie i poczęstunek. Na imprezę z okazji Dnia Kobiet zaprasza też 4 marca koło DFK w Wodzisławiu Śląskim, filia w Rogowie. Początek o godz. 17.00.

Warsztaty kroszonkarskie

Przewodnicząca Związku Śląskich Kobiet Wiejskich Maria Żmija-Glombik prowadzi warsztaty kroszonkarskie dla chętnych. Jeśli jakieś DFK chciałoby ją jeszcze przed świętami zaprosić do swojego koła, wystarczy kontakt telefoniczny pod numerem: 774660121. Przewodnicząca chętnie odwiedzi także szkoły lub domy kultury.

adur