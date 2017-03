Co dzieje się w koła DFK? Tym razem: Turniej skata, Spotkanie z książką, konkurs recytatorski i wiele innych ciekawostek i informacji.



Wyjazd na ślizgawkę

4 marca DFK Dziedzice i Ścigów zorganizowały wyjazd na „Wielkie Ślizganie”, organizowane przez Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej na lodowisku Toropol w Opolu. W wyjeździe wzięły udział 34 osoby, które chętnie skorzystały z wycieczki, a troje dzieci udzieliło nawet wywiadu dla programu telewizyjnego Schlesien Journal. Dzieci wzięły też udział w malowaniu twarzy, a do domu wróciły z balonami. W „Wielkim Ślizganiu” po raz kolejny wzięły też udział dzieci z koła DFK w Gogolinie. Mniejszość z Gogolina udzielała się w projekcie na różne sposoby. W grupie pomocników-wolontariuszy była między innymi Andrea z DFK Gogolin. Zaś wśród sponsorów znalazła się również firma państwa Zimmermann z Gogolina. Koło DFK Gogolin zachęca nadal do zbiórki artykułów higienicznych w szkołach na terenie gminy. W każdej placówce zostały w tym celu ustawione kolorowe skrzynki przygotowane przez gogolińskie DFK. Uczniowie mają możliwość podzielenia się z potrzebującymi, przynosząc artykuły higieniczne. Zbiórka trwa do 10 marca.

Turniej skata

W niedzielę 5 marca w domu spotkań w Domecku odbył się IV Grand Prix o Puchar Posła Mniejszości Niemieckiej i Wójta Gminy Komprachcice. Zawody zorganizowało koło DFK Domecko. Sędzią i sekretarzem turnieju był Paweł Kiszka. Zwycięzcą turnieju został Jerzy Lakota (klub Swornica Czarnowąsy). Miejsce drugie zdobył Andrzej Burczyk, który przyjechał aż z województwa pomorskiego (S.K. Family Dziemiany). Na trzeciej pozycji znalazł się Franciszek Kornek (Ramsch Chrzowice). Organizatorzy nagrodzili również miejsca 4-6 (odpowiednio: Robert Pawelczyk, Roman Sklorz, Paweł Siendzielorz). Jedyny reprezentant Domecka Jan Miensok zajął 16. miejsce. Kolejne zmagania turniejowe odbędą się w Domecku 26 listopada.

Źródło: Ryszard Galla

Aktywizacja w Bytomiu

W piątek [data?] w kole Bytom-Śródmieście odbyło się kolejne spotkanie związane ze zwiększeniem aktywności koła. Ustalono, że niebawem zostanie tu uruchomiony kurs języka niemieckiego dla młodzieży, który rozpocznie się od kwietnia. Ważnym wyzwaniem dla koła jest sprecyzowanie celów na najbliższy rok. Kolejne spotkanie odbędzie się już za tydzień [tu też].

Dzień kobiet

9 marca na imprezę z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zaprasza koło DFK w Reńskiej Wsi. Początek o godz. 17.00 w siedzibie koła. Natomiast 11 marca panie zaprasza na świętowanie DFK w Gosławicach. Początek imprezy o godz. 16.00.

Spotkanie z książką

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu zaprasza do swojej siedziby wszystkich członków w środę 15 marca o godz. 16.00, na spotkanie, podczas którego Arkadiusz Barędziak odczyta wybrane fragmenty książki Ursuli Waage „Przeżyj! Zapiski z Festung Breslau i polskiego Wrocławia 1945–1947. Relacja świadka”. Wstęp jest wolny. Po spotkaniu organizatorzy zapraszają wszystkich na kawę i ciastka.

Konkurs recytatorski

W Wielowsi już po raz dziewiąty odbędzie się Międzygminny Konkurs Recytatorski Prozy, Poezji i Pieśni Josepha von Eichendorffa. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum w Wielowsi oraz koło DFK Wielowieś. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Przewidywane są następujące kategorie wiekowe: Recytacja lub śpiew – tekst na pamięć: klasy I–III – około 12 wersów; klasy IV–VI – około 16 wersów; gimnazjum – około 20 wersów. Oprócz tego zarówno recytatorzy, jak i śpiewający przygotowują tekst prozy do czytania: klasy I–III – około 70 słów; klasy IV–VI – około 100 słów; gimnazjum – około 130 słów. Konkurs, wyłonienie zwycięzców i rozdanie nagród odbędzie się 12 kwietnia 2017 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi. Kontakt: Agnieszka Dłociok, 608 478 422, a.dlociok@gmail.com.

Zebranie roczne

W czwartek 2 marca w kole DFK Stolarzowice odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2016. Członkowie mniejszości niemieckiej podsumowali miniony rok i rozmawiali o planach na przyszłość. Zeszły rok upłynął Niemcom w Stolarzowicach pracowicie. Koło zorganizowało m.in. obchody Dnia Tragedii Górnośląskiej, turniej tenisa stołowego, imprezę z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, Święto Latawca i Oktoberfest. Członkowie DFK licznie wzięli udział w pielgrzymce do Wambierzyc, a także na Górę św. Anny i do Mariahilf. Koło było współorganizatorem niemieckiego kursu sobotniego. W tym roku poza tradycyjnie organizowanymi projektami ma się odbyć również turniej bowlingowy o puchar przewodniczącego DFK Stolarzowice. Planowany jest również wyjazd na mecz piłki nożnej Niemcy – Czechy w Tychach w czerwcu.

adur