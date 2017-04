Co dzieje się w koła DFK? Tym razem: Wielkanocne bastlowanie, recytacje w Ozimku, Konkurs o życiu Eichendorffa i wiele innych ciekawostek i informacji.





Stammtisch w Opolu

DFK Opole Centrum zaprasza 5 kwietnia na niemiecki Stammtisch, który tym razem odbędzie się w kawiarni Cellarium w Opolu (ul. Koraszewskiego). Początek o godz. 17.00. Stammtisch będzie okazją do porozmawiania w języku niemieckim na aktualne tematy. Wstęp jest wolny.



Zebranie we Wrocławiu

22 kwietnia odbędzie się zebranie roczne członków Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu wraz z wyborami uzupełniającymi do zarządu (co najmniej dwa miejsca). Osoby chętne do współpracy są proszone o zgłaszanie swoich kandydatur na maila: biuro@ntks.pl lub osobiście w biurze (ul. Saperów 12).

Nowości z kursów sobotnich

W kołach DFK trwa wiosenna edycja niemieckich kursów sobotnich. Na ostatnim spotkaniu w DFK Roszowice dzieci poznawały kolory. – Nie mogło zabraknąć poznawania kolorów z piosenką, było kolorowanie i eksperyment mieszania farb. Również poczęstunek był kolorowy: sałatka z makaronu i warzyw. Po przerwie bawiliśmy się w twistera, który wymagał znajomości kolorów. Na koniec kreowaliśmy kolorowe gąsienice, niektóre nawet z podkreśleniem niemieckich barw flagi – informuje Joanna Szarek-Tomala, szefowa koła. A grupa kursowa z koła DFK w Łubnianach w minioną sobotę zajmowała się sejsmologią: dzieci budowały wulkan.

Wielkanocne bastlowanie

W kołach DFK odbywają się warsztaty związane z nadchodzącymi świętami wielkanocnymi. W zeszły czwartek zdobienia jaj uczyły się panie w Grocholubiu (gmina Walce), a w minioną sobotę w sali wiejskiej w Żelaznej (gmina Dąbrowa) na wielkanocne bastlowanie zaprosiło miejscowe DFK.

Konkurs o życiu Eichendorffa

TSKN w województwie śląskim organizuje konkurs o życiu i twórczości Josepha von Eichendorffa, adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Konkurs odbędzie się 30 maja o godz. 10.00 w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail: gdoris@wp.pl do 4 maja. Dodatkowe informacje można uzyskać u Doris Gorgosch pod numerem telefonu 324155118. Wiersze i fragmenty prozy można pobrać ze strony internetowej www.dfkschlesien.pl. Dostępny jest tam również regulamin konkursu.

Turniej tenisa stołowego

DFK Stolarzowice tradycyjnie zaprasza na turniej tenisa stołowego, który tym razem odbędzie się 6 maja w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 43 w Stolarzowicach. Udział w turnieju mogą wziąć wszyscy chętni, rywalizować będą w kilku kategoriach. Początek o godz. 9.00. Zgłoszenia można dokonać do 30 kwietnia do godz. 22.00 w serwisie internetowym DFK Schlesien według formularza zamieszczonego na stronie DFK Stolarzowice.

Wycieczka do Sandomierza

DFK Wodzisław Śląski organizuje w dniach od 1 do 3 maja wycieczkę do Łańcuta i Sandomierza. Udział w wycieczce kosztuje 390 złotych. W cenie jest przejazd autokarem, zakwaterowanie, wyżywienie i bilety wstępu. Informacje u przewodniczącego DFK.

Recytacje w Ozimku

DFK w Ozimku informuje, że 11 kwietnia w Domu Kultury w Ozimku o godz. 10.00 odbędą się miejsko-gminne eliminacje XXIII Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV–VI szkół podstawowych, wszystkich klas szkół gimnazjalnych oraz średnich. Każdy uczeń ma zaprezentować dwa wiersze w języku niemieckim. Karty zgłoszeń uczestników należy składać do 3 kwietnia w Bibliotece dla Dorosłych w Ozimku.

Zebrania roczne

Trwają zebrania roczne gminnych struktur mniejszości niemieckiej. W środę spotkali się członkowie kół DFK z gminy Turawa. W najbliższy czwartek odbędzie się gminne zebranie roczne mniejszości z gminy Murów. Spotkanie rozpocznie się w Bukowie o godz. 18.00 (ul. Wiejska 49). Niemcy z gminy Lubliniec spotkają się 31 marca w siedzibie DFK Lisów (ul. Leśna 7). Początek o godz. 17.00.

adur