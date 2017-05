Co dzieje się w koła DFK? Tym razem: Pierwszy Maibaum, dzień tańca, śladami kapliczek i wiele innych ciekawostek i informacji.

Pierwszy Maibaum

30 kwietnia mieszkańcy Schodni zebrali się przed remizą OSP, gdzie po raz pierwszy odbyły się uroczystości związane z tradycją stawiania drzewka majowego, czyli Maibaumu. Drzewko przygotowali członkowie DFK. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali przewodniczący DFK Jerzy Sobota, sołtys Julita Widera i burmistrz Jan Labus. Tomasz Kaczmarzyk przedstawił historię stawiania Maibaumu. Przy akompaniamencie orkiestry wszyscy zebrani przeszli na plac za remizą OSP i zasiedli do wspólnej biesiady. Wydarzenie zrealizowano dzięki finansowemu wsparciu Konsulatu Niemiec w Opolu.

Zaproszenie na Stammtisch

DFK Opole Centrum zaprasza 10 maja na niemiecki Stammtisch. Tym razem spotkanie dla wszystkich tych, którzy chcą porozmawiać w języku niemieckim, odbędzie się ogródku piwnym pubu Melon na Małym Rynku w Opolu. Początek o godz. 17.00. Wstęp wolny.

Pamiętają w Toszku

W sobotę 13 mają DFK Toszek i Initiativgruppe NKWD-Lager Tost (Grupa Inicjatywna Obóz NKWD w Toszku) pragną uczcić pamięć ofiar tego sowieckiego obozu. Uroczystość upamiętniająca rozpocznie się przy pomniku przy ul. Wielowiejskiej o godz. 10.30. O godzinie 14.00 w toszeckim kościele św. Katarzyny odprawione zostanie nabożeństwo ekumeniczne, któremu towarzyszyć będzie koncert żałobny. Od maja do listopada 1945 roku w obozie NKWD zmarło ok. 3300 spośród 4600 internowanych cywilnych mieszkańców – głównie Saksonii, ale także Śląska, Czech i innych regionów.

Dzień tańca

W ramach Międzynarodowego Dnia Tańca, który przypadał 29 kwietnia, DFK Gosławice postanowiło zorganizować dla wszystkich dzieci „Dzień Tańca”. Od godziny 12.00 do 15.00 można było zatańczyć zumbę z instruktorką Anią, taniec nowoczesny z panią Patrycją, a także zobaczyć występy artystyczne zespołów dziecięcych i młodzieżowych. W programie było również malowanie twarzy, puszczanie baniek i poczęstunek. Dzień Tańca odbył się w OSP w Opolu-Gosławicach.

Pożegnanie

W zeszłym tygodniu zmarł jeden z założycieli DFK w gminie Prószków i wieloletni przewodniczący DFK w Źliniach, Alois Olsok. Był on również założycielem Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kaprys”.

Śladami kapliczek

Zarząd gminny mniejszości niemieckiej w Prószkowie zorganizował marsz nordic walking pod hasłem „Śladami kapliczek i krzyży”. Uczestnicy ruszyli z boiska w Chrząszczycach, aby następnie przejść ulicami Domecka, Nowej Kuźni i Złotnik. Po ośmiu kilometrach marszu na uczestników czekał grill z kiełbaskami pod świetlicą w Chrząszczycach.

Dyżur przewodniczącego

Przewodniczący TSKN Rafał Bartek wybrał się z wizytą do gminy Zdzieszowice. W ramach swojego dyżuru spotkał się z członkami kół DFK, a wcześniej z burmistrz Sybilą Zimerman i przewodniczącą gminną TSKN Moniką Wąsik-Kudlą. Rafał Bartek miał okazję dowiedzieć się więcej o aktualnej sytuacji gminy Zdzieszowice. Znalazła się również chwila, by porozmawiać o reformie oświaty i budżecie na wsparcie działań kół DFK w gminie. Spotkanie z członkami mniejszości niemieckiej w gminie Zdzieszowice odbyło się w DFK Rozwadzy. Tu największym zainteresowaniem cieszyły się tematy wyborów do Bundestagu i odnawiania dokumentu Staatsangehörigkeitsausweis.

adur